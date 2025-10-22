ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.

Foto: Radosav Stojanović (Srpska Vikipedija)

Navijači Olimpijakosa u Barseloni, pred meč UEFA lige šampiona, imali su jasnu poruku u centru čuvenog grada:

Skandirali su "Kosovo (je) Srbija", što možete da pogledate i sami u video zapisu koji je pred vama:

Podsetimo, oni su na utakmicu poneli zastavu na kojoj je nacrtana celovita teritorija Srbije, sa sve južnom pokrajinom - kako i dolikuje, a mapa je ukrašena "pečatom" na kome je pisalo "Nema predaje".

Visoko podignuvši zastavu, pristalice atinskih crveno-belih malo su skandirali svom voljenom klubu, a malo Crvenoj zvezdi, sa kojom su Olimpijakos i njegovi tifozi u bratskim odnosima.

Evo video zapisa i kako je to izgledalo u centru Barselone:





Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć