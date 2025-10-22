ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
Navijači Olimpijakosa u Barseloni, pred meč UEFA lige šampiona, imali su jasnu poruku u centru čuvenog grada:
Skandirali su "Kosovo (je) Srbija", što možete da pogledate i sami u video zapisu koji je pred vama:
Podsetimo, oni su na utakmicu poneli zastavu na kojoj je nacrtana celovita teritorija Srbije, sa sve južnom pokrajinom - kako i dolikuje, a mapa je ukrašena "pečatom" na kome je pisalo "Nema predaje".
Visoko podignuvši zastavu, pristalice atinskih crveno-belih malo su skandirali svom voljenom klubu, a malo Crvenoj zvezdi, sa kojom su Olimpijakos i njegovi tifozi u bratskim odnosima.
Evo video zapisa i kako je to izgledalo u centru Barselone:
