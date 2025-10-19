NOVA UPRAVA ZA POVRATAK U ELITU: Zlatibor uz svežu krv juri Superligu

Fudbalski klub Zlatibor najavljuje uskoro uspostavljanje nove uprave, čije će formalno vođstvo biti izabrano na vanrednoj skupštini.

FOTO: M. Vukadinović

Kako saznajemo, za predsednika kluba biće izabran Zoran Udovičić, trenutni zamenik predsednika opštine Čajetina, dok će funkciju sportskog direktora obavljati Nikola Novaković, dosadašnji direktor TRK Zlatibor.

U narednim danima planira se raspisivanje skupštine na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba, s ciljem stabilizacije i daljeg razvoja FK Zlatibor.

Podsetimo, FK Zlatibor je u samo tri sezone stigao do srpske lige, nakon što je prethodno bio član Superlige. Tokom sezone 2020-2021. klub je nastupao na renoviranom stadionu Sloboda, a u tom periodu su u prvenstvenim duelima gostovali i Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i drugi superligaši. Međutim, loša selekcija igrača i nerealizovani planovi doveli su do ispadanja iz elitnog ranga, a zatim i iz Prve lige Srbije.

Dugogodišnji predsednik Veljko Radulović, nedavno je prihvatio posao u gradskoj upravi i zbog obaveza neće biti u mogućnosti da i dalje aktivno učestvuje u vođenju kluba. Od njega se očekuje i da opštini Čajetina, koja i finansijski podržava rad kluba, podnese izveštaj o radu u poslednje dve sezone.

Plan buduće uprave je jasan – trener Tmušić nastavlja svoj rad u prvom timu, nakon što je u prvi tim uneo novu energiju, disciplinu i odličnu atmosferu. Uprava je zadovoljna njegovim pristupom i rezultatima, te je cilj da se u nastavku sezone ekipa dodatno pojača i bude među prve tri ekipe na kraju prvenstva.

Paralelno sa tim, nova uprava planira fuziju sa nekoliko lokalnih fudbalskih klubova, čime bi se dodatno ojačala i unapredila omladinska škola, koja već sada poseduje sve neophodne uslove za kvalitetan rad i napredak mladih fudbalera. Na čelu omladinske škole bio bi postavljen Vladimir Mudrinić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, ruskog Zenita i Vojvodine.

Mudrinić već duže vreme nema nikakav kontakt sa sadašnjom upravom kluba. U planu je i potpisivanje sporazuma o saradnji sa FK Vojvodina i jednim fudbalskim klubom iz Španije. Ova saradnja bi omogućila dolazak mladih igrača na pozajmicu na Zlatibor, što bi dodatno ojačalo seniorski tim i unapredilo celokupan razvojni sistem kluba.

Veliki iskorak za klub predstavlja i nova upravna zgrada, koju je obezbedila opština, čime su stvoreni još bolji uslovi za organizaciono funkcionisanje FK Zlatibor. U planu je izgradnja još nekoliko fudbalskih terena. Zlatiborci tako ulaze u novu fazu – fazu ambicioznog rasta, stabilnosti i modernizacije.

