NOVA UPRAVA ZA POVRATAK U ELITU: Zlatibor uz svežu krv juri Superligu
Fudbalski klub Zlatibor najavljuje uskoro uspostavljanje nove uprave, čije će formalno vođstvo biti izabrano na vanrednoj skupštini.
Kako saznajemo, za predsednika kluba biće izabran Zoran Udovičić, trenutni zamenik predsednika opštine Čajetina, dok će funkciju sportskog direktora obavljati Nikola Novaković, dosadašnji direktor TRK Zlatibor.
U narednim danima planira se raspisivanje skupštine na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba, s ciljem stabilizacije i daljeg razvoja FK Zlatibor.
Podsetimo, FK Zlatibor je u samo tri sezone stigao do srpske lige, nakon što je prethodno bio član Superlige. Tokom sezone 2020-2021. klub je nastupao na renoviranom stadionu Sloboda, a u tom periodu su u prvenstvenim duelima gostovali i Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i drugi superligaši. Međutim, loša selekcija igrača i nerealizovani planovi doveli su do ispadanja iz elitnog ranga, a zatim i iz Prve lige Srbije.
Dugogodišnji predsednik Veljko Radulović, nedavno je prihvatio posao u gradskoj upravi i zbog obaveza neće biti u mogućnosti da i dalje aktivno učestvuje u vođenju kluba. Od njega se očekuje i da opštini Čajetina, koja i finansijski podržava rad kluba, podnese izveštaj o radu u poslednje dve sezone.
Plan buduće uprave je jasan – trener Tmušić nastavlja svoj rad u prvom timu, nakon što je u prvi tim uneo novu energiju, disciplinu i odličnu atmosferu. Uprava je zadovoljna njegovim pristupom i rezultatima, te je cilj da se u nastavku sezone ekipa dodatno pojača i bude među prve tri ekipe na kraju prvenstva.
Paralelno sa tim, nova uprava planira fuziju sa nekoliko lokalnih fudbalskih klubova, čime bi se dodatno ojačala i unapredila omladinska škola, koja već sada poseduje sve neophodne uslove za kvalitetan rad i napredak mladih fudbalera. Na čelu omladinske škole bio bi postavljen Vladimir Mudrinić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, ruskog Zenita i Vojvodine.
Mudrinić već duže vreme nema nikakav kontakt sa sadašnjom upravom kluba. U planu je i potpisivanje sporazuma o saradnji sa FK Vojvodina i jednim fudbalskim klubom iz Španije. Ova saradnja bi omogućila dolazak mladih igrača na pozajmicu na Zlatibor, što bi dodatno ojačalo seniorski tim i unapredilo celokupan razvojni sistem kluba.
Veliki iskorak za klub predstavlja i nova upravna zgrada, koju je obezbedila opština, čime su stvoreni još bolji uslovi za organizaciono funkcionisanje FK Zlatibor. U planu je izgradnja još nekoliko fudbalskih terena. Zlatiborci tako ulaze u novu fazu – fazu ambicioznog rasta, stabilnosti i modernizacije.
