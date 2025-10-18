Fudbal

OTKAZ U PREMIJER LIGI I TO KAKAV: Notingem Forest smenio trenera u rekordnom roku

Časlav Vuković

18. 10. 2025. u 16:27

DOVEDEN je Ange Postekoglu na klupu Notingem Foresta da napravi velike stvari. No, umesto toga Australijanac je dobio otkaz.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Egerton

Ovo je druga najbrža smena šefa stručnog štaba u Premijer ligi. On je na klupi "šumara" ostao samo 39 dana.

Postekoglu je tim sa stadiona "Siti Graun" predvodio na osam utakmica i ostvario je učinak od dva remija i šest poraza.

Brže od njega smenjn je jedino Sem Olerdajs koji je bio trener Lidsa samo 30 dana. Iza njih dvojice su: Les Rid (Čarlton) - 40 dana, Havi Garsija (Lids) - 69 dana i Rene Mulensten (Fulam) - 75 dana.

Podsetimo, Notingem Forest posle osam kola u Premijer ligi zauzima 18. mesto sa svega pet bodova, uz gol razliku 5:15.

"Šumari" su već zamenili dvojicu trenera u ovoj sezoni. Postekoglu je zamenio Nuna Espirita Santa, tako će Nikola Milenković i drugovi uskoro dobiti trećeg stratega.

