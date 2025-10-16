GOTOVA SARADNJA: Patrik Klajvert više nije selektor Indonezije!
Holandski stručnjak Patrik Klajvert nije više selektor fudbalske reprezentacije Indonezije, saopšteno je danas.
Kako se navodi na sajtu Fudbalskog saveza Indonezije, obe strane su se složile da okončaju saradnju nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
- Izražavamo zahvalnost treneru Klajvertu i njegovom osoblju na posvećenosti i doprinosu indonežanskom fudbalu. Njihov entuzijazam i prisustvo u Indoneziji uvek će se pamtiti s poštovanjem, želimo im sve najbolje u nastavku karijere - saopštio je Fudbalski savez Indonezije.
Klajvert je od januara ove godine vodio Indoneziju na šest zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio dve pobede i četiri poraza.
Fudbaleri Indonezije su završili učešće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo na trećem mestu u grupe B četvrte faze azijskih kvalifikacija i tako ostali bez šanse da igraju na Mundijalu.
