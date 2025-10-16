GOTOVA SARADNJA: Patrik Klajvert više nije selektor Indonezije!

Holandski stručnjak Patrik Klajvert nije više selektor fudbalske reprezentacije Indonezije, saopšteno je danas.

Foto: Profimedia

Kako se navodi na sajtu Fudbalskog saveza Indonezije, obe strane su se složile da okončaju saradnju nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Izražavamo zahvalnost treneru Klajvertu i njegovom osoblju na posvećenosti i doprinosu indonežanskom fudbalu. Njihov entuzijazam i prisustvo u Indoneziji uvek će se pamtiti s poštovanjem, želimo im sve najbolje u nastavku karijere - saopštio je Fudbalski savez Indonezije.

Klajvert je od januara ove godine vodio Indoneziju na šest zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio dve pobede i četiri poraza.

Fudbaleri Indonezije su završili učešće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo na trećem mestu u grupe B četvrte faze azijskih kvalifikacija i tako ostali bez šanse da igraju na Mundijalu.

