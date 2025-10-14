Fudbal

STIŽE ZAMENA ZA MILOJEVIĆA! Hrvat dovodi trenera u Zvezdu?

Новости онлине

14. 10. 2025. u 11:14

Sve su glasnije glasine da bi Vladan Milojević mogao da nasledi Dragana Stojkovića na klupi Srbije, a sada se postavlja pitanje - ko će biti novi trener Crvene zvezde?

СТИЖЕ ЗАМЕНА ЗА МИЛОЈЕВИЋА! Хрват доводи тренера у Звезду?

FOTO: M. Vukadinović

Ponovo se pojavila vest da je Španac Albert Rijera na meti uprave Crvene zvezde, a sada je iz prve ruke to prokomentarisao čuveni fudbalski agent - Endi Bara.

Hrvat je gostovao u podkastu "Inkubator", gde je "otškrinuo" vrata Rijeri, koga i zastupa. 

- Zvezda je veliki klub, igra Ligu šampiona često. Za nekog ko počinje poput Rijere bi to bila velika prilika. Ne samo da ode u Zvezdu, već u bilo koji od četiri najveća kluba na ovim prostorima", rekao je Bara. 

Foto: Profimedia

 

Inače, Rijera ima 43 godine i trenutno sa mnogo uspeha vodi Celje, prethodno je vodio i Olimpiju, a između i francuski Bordo. Ovog leta je ostvario istorijski uspeh plasmanom u Ligu konferencija, u kojoj je startovao pobedom nad AEK-om.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEŽAK ISPIT NA STARTU: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u prvom kolu grupe B Lige šampiona dočekuju moćni Pro Reko
Ostali sportovi

0 0

TEŽAK ISPIT NA STARTU: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u prvom kolu grupe B Lige šampiona dočekuju moćni Pro Reko

DVA puta je Pro Reko sprečavao vaterpoliste Novog Beograda da se domognu evropskog trona. Ovog puta osvajač Kupa Srbije će već u prvom kolu grupe B Lige šampiona sutra (20.30) na svom bazenu dočekati najtrofejniju svetsku ekipu, čija je uzdanica i bivši igrač "vukova" Alvaro Granados . U drugom meču grupe B večeras (18.30) u Trebinju se sastaju hercegnovski i splitski Jadran.

14. 10. 2025. u 12:21

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!