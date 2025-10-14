STIŽE ZAMENA ZA MILOJEVIĆA! Hrvat dovodi trenera u Zvezdu?

Sve su glasnije glasine da bi Vladan Milojević mogao da nasledi Dragana Stojkovića na klupi Srbije, a sada se postavlja pitanje - ko će biti novi trener Crvene zvezde?

FOTO: M. Vukadinović

Ponovo se pojavila vest da je Španac Albert Rijera na meti uprave Crvene zvezde, a sada je iz prve ruke to prokomentarisao čuveni fudbalski agent - Endi Bara.

Hrvat je gostovao u podkastu "Inkubator", gde je "otškrinuo" vrata Rijeri, koga i zastupa.

- Zvezda je veliki klub, igra Ligu šampiona često. Za nekog ko počinje poput Rijere bi to bila velika prilika. Ne samo da ode u Zvezdu, već u bilo koji od četiri najveća kluba na ovim prostorima", rekao je Bara.

Inače, Rijera ima 43 godine i trenutno sa mnogo uspeha vodi Celje, prethodno je vodio i Olimpiju, a između i francuski Bordo. Ovog leta je ostvario istorijski uspeh plasmanom u Ligu konferencija, u kojoj je startovao pobedom nad AEK-om.

