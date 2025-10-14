NE, NE, SAMO TO NE! Srbija zbog lažne države Kosovo ostaje bez baraža za Svetsko prvenstvo u fudbalu

PROLAZIO čini se kroz najturbulentni period kada je srpski fudbal u pitanju.

Foto: Profimedia

Plan A fudbalske reprezentacije Srbije za baraž za Svetsko prvenstvo 2026. godine nije uspeo zbog poraza od Albanije. Plan B pokvarila je i lažna država Kosovo, jer je naš nacionalni tim gajio nadu da dobije mesto kroz Ligu nacija.

Podsećanja radi, u baražu biće 16 reprezentacija, rasporođenih u četiri mini turnira sa po četiri tima i pobednici će izboriti Mundija. U baraž ide 12 drugoplasiranih selekcija iz kvalifikacija i četiri najbolje rangirane iz Lige nacija koje u kvalifikacijama nisu bile na prve dve pozicije.

Srbija je i tu ostala sa šansama u domenu teorije. Naime, sve je propalo zbog poraza Švedske od tzv. Kosova kod kuće, a Skandinavci sada moraju da pobede obe utakmice do kraja, ali i da pomenuti rival izgubi.

Takođe, "vikinzi" moraju da nadoknade i gol razliku od minus četiri što govori o tome da su bliži baražu preko Lige nacija jer su bolje plasirani od "orlova."

Sa druge strane, Srbija može da bude i druga preko svoje grupe, ali potrebno je da savlada sve do kraja, čak i Englesku na Vembliju.

Nije to sve naravno, morala bi i Albanija negde da kiksne u gostima Andori ili kod kuće protiv Engleske jer imaju četiri boda više.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja