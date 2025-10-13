VELJKO PAUNOVIĆ ODBIO SRBIJU! Španci otkrili zbog čega bivši trener Ovijeda neće na klupu "orlova"

POSLE ostavke Dragana Stojkovića Piksija prvo ime koje je figuriralo za mesto selektora Srbije bio je Veljko Paunovića.

Foto: Profimedia

Kompletna nacija je želela da vidi trenera koji je pre 10 godina doveo mladu reprezentacoiju Srbije, odnosno momke do 20 godina na krov sveta. Ali...

Kako prenosi portal "La Nueva Espana" iz Španije, čelnici Fudbalskog saveza Srbije su stupili u kontakt sa Paunovićem nakon što je prekinuo saradnju sa Ovijedom, ali je srpski trener poručio da mu je potrebno vreme da se sabere posle turbulentnog perioda u Španiji.

- Stupili su u kontakt s njim, ali ideja Veljka Paunovića je da u ovom trenutku polako svari sve što se dogodilo poslednjih dana u Ovijedu - navodi se u tekstu španskog portala.

Paunović, koji je vodio Srbiju do svetskog zlata na Mundijalu za igrače do 20 godina 2015. godine, i dalje uživa veliko poverenje u FSS, ali želi da pažljivo proceni trenutak za eventualni povratak u nacionalni tim.

- U Srbiji ga vrlo dobro poznaju, prate ga još od Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina i cene posao koji je uradio u Ovijedu i drugim klubovima. Ali Veljko Paunović želi da se odmori i da dobro razmisli da li je sada vreme da preuzme tako odgovornu funkciju - dodaje se u tekstu.

U međuvremenu, FSS priprema sednicu Izvršnog odbora zakazanu za petak, na kojoj će biti usvojena ostavka Dragana Stojkovića.

