VELIKI IZAZOV ZA VILŠIRA: Bivši fudbaler Arsenala opet radi kao trener
BIVŠI fudbaler Arsenala Džek Vilšir nije radio često kao glavni trener, ali sad je dobio priliku za to.
Nekadašnji engleski reprezentativac je postao strateg trećeligaša Lutona. On ima samo 33 godine i nema sumnje da je veliki izazov pred njim.
Do sad je samo predvodio Norič i to na poslednje dve utakmice prošle sezone. Pre toga je bio trener ekipe Arsenala uzrasta do 18 godina.
Luton se takmiči u trećem rangu engleskog fudbala, tačnije Ligi 1 i zauzima 11. mesto na tabeli sa 16 bodova.
Vilšir je odigrao 197 utakmica i postigao 14 golova za Arsenal, a igrao je još na pozajmici za Bolton, zatim u Bornmutu, Vest Hemu i danski AGF, gde je 2022. godine završio karijeru.
