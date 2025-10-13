VELIKI IZAZOV ZA VILŠIRA: Bivši fudbaler Arsenala opet radi kao trener

BIVŠI fudbaler Arsenala Džek Vilšir nije radio često kao glavni trener, ali sad je dobio priliku za to.

FOTO: Profimedia

Nekadašnji engleski reprezentativac je postao strateg trećeligaša Lutona. On ima samo 33 godine i nema sumnje da je veliki izazov pred njim.

Do sad je samo predvodio Norič i to na poslednje dve utakmice prošle sezone. Pre toga je bio trener ekipe Arsenala uzrasta do 18 godina.

Luton se takmiči u trećem rangu engleskog fudbala, tačnije Ligi 1 i zauzima 11. mesto na tabeli sa 16 bodova.

Vilšir je odigrao 197 utakmica i postigao 14 golova za Arsenal, a igrao je još na pozajmici za Bolton, zatim u Bornmutu, Vest Hemu i danski AGF, gde je 2022. godine završio karijeru.

Jack Wilshere is our new manager 🧡 — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025

