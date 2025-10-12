RADE BOGDANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza

GLAVNA tema u Srbiji jeste poraz "orlova" od Albanije u Leskovcu, a dosta žestoko po Draganu Stojkoviću udario je i Rade Bogdanović.

Foto Z. Jovanović Mačak

Prekaljeni, bez dlake na jeziku, stručnjak gostovao je na "TV Prva, gde je izneo utiske. Prvi je na udaru bio Piksi.

- Bio sam siguran da ćemo pobediti zato što individualci mogu da odluče. Juče nisu ni tako mogli. Selekcija Albanije je kompaktna ekipa, dobro organizovana, nemaju pojedinca, ali deluju uigrano kao tim, moram sportski da im čestitam. Mi smo u ovu situaciju došli predanim neradom. To nije iznenađenje, mi dug period igramo loše. Bilo je evidentno na Mundijalu, pa sve do današnjeg dana. Zašto igramo loše i zašto selektor nije napravio sistem, a imao je dosta vremena? Nijedan selektor u istoriji srpskog sporta nije imao veću podršku. Imamo selektora koji ne podnosi kritiku, ali mora da bude svestan da je njegova plata bila plata od 70 hirurga. Zato je podložan u samom početku kritici. Mi smo videli da nije našao odgovarajuću taktiku, način igre. Jako puno je menjao, kroz selekciju je prošao toliki broj fudbalera da sam neke i zaboravio. Jučerašnja utakmica je samo rezultat nerada u savezu, rekao je on.

Veruje Bogdanović da je priprema utakmice loše odrađena.

- Samo vođenje je bilo katastrofalno. Priprema takođe. Evo mogu da kažem par primera. Dovodite igrača u selekciju i prvi put igra od starta. Nije napravio okosnicu tima. Lakše je da vlada kad su svi nesigurni. Morate da imate okosnicu, imamo najbolje golmane u Evropi. Ja ne krivim fudbalere. Prosto, oni su loše vođeni. Mi smo došli u situaciju da Filip Kostić u Evropi bude najbolji igrač takmičenja Lige Evrope, osvojio je sa Frankfurtom takmičenje, stavljen u najboljih 11 takmičenja, a on ne liči na sebe. Što mama sina jedinca može da upropasti, i trener igrača... Problem je bio kada se osilio. Postao je vladar saveza, nije se koncentrisao na svoj posao, rekao je on.

Smatra i da je Stojković bio neprimeren na konferencijama i da nije poštovao novinarsku profesiju.

- Vidi ovog, ne može sa dva špica, goovorio sam ženi. Ne mogu njih dvojica zajedno, Vlahović i Mitrović. Vlahović je u punoj snazi, Mitrović se odlučio za novac. Nema taj takmičarski karakter, mučio se. Nije spreman fizički. Da me je poslušao, ali nema on mene šta da sluša, ja sam mali analitičar. Kada kroz život putujete sa sujetom, ona će vam kad-tad doći glave. Mnoge stvari nije ispoštovao. Uništili smo Tadića... Kada ste selektor, predstavljate suverenu državu. Morate da poštujete te navijače. Morate da poštujete novinare. U ovoj svetskoj žabokrečini, pustite nas da razmišljamo o fudbalu. Ja sam ga dosta kritikovao i stojim iza svake reči, sa argumentima, činjenicama. Kada činjenice govore, i bogovi ćute. Hteo sam da zaštitim fudbalsku Srbiju i struku novinarsku kod njegovih jako primitivnih odgovora i pitanja i obraćanja na konferencijama za štampu i u normalnoj komunikaciji. To je činjenica, izgubio se u vremenu i prostoru. Mislim da je njegov dolazak doneo osveženje koje je kratko trajalo, a niko ga živ na kugli zemaljskoj ne bi pustio da uzme 11 miliona u savezu, rekao je Bogdanović.

Piksi neće voditi reprezentaciju protiv Andore, najverovatnije će to biti Zoran Mirković.

- To je sramota. To nije odluka. Ako si bio sa tom grupom igrača, završi još dve utakmice i idi ko gospodin. To je izdaja. To je vrsta njegove prepotencije. Moram da kažem - dosta sam pratio i analizirao. Ne može selektor reći: 'Odveo sam vas na Svetsko prvenstvo'? Koga si odveo, ne shvatam? Moraš da imaš minimum respekta prema ljudima koji su te doveli, vratili iz anonimnosti. Ne poznajem nijednu osobu iz sveta sporta da mu je Srbija više dala. Komunizam mu je dao da bude Zvezdina zvezda, oni od 2000. godine su ga stavili da bude predsednik Zvezde. Ova vlast mu je dala da bude selektor. Njemu je Srbija dala, koliko je on vratio, neka razmisli. Ne sme ostaviti decu, to su fudbaleri, oni samo traže da budu pošteno vođeni. Pre dva kola mu igrao igrač koji je bolestan, ti ga guraš da igra od prvog minuta, rekao je Bogdanović.

Koga predlaže za novog trenera? Kaže, samo ne iz Zvezde.

"Gospodinu Radujku sam rekao davno da je Veljko bio slobodan. Trener ne sme da bude iz Zvezde. Meni je više Dragana preko glave. Ne mogu nijednog Dragana da podnesem, nek se niko ne ljuti. Oni nemaju tradiciju trenersku. Veljko je jedna fudbalska persona, osoba koja ima ukorenjen put u srpskom fudbalu. On je stekao diplomu u Španiji, oni su osvajači sveta. Njegova škola i diploma ima kredibilitet, rekao je Bogdanović.

