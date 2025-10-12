POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

SRBIJA je doživela krah u meču protiv Albanije. Nakon sramotnog poraza 1:0 u Leskovcu Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku na mesto selektora naše zemlje. Poznato je i ko će protiv Andore voditi "orlove".

FOTO: M. Vukadinović

Tim će odabrati i predvoditi Pisijevi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živković.

- Već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku - izjavio je Stojković posle meča.

Stojković je u prvi plan istakao dugogodišnjeg saradnika Gorana Đorovića.

- Ja ne putujem, jer je iracionalno da putujem sa ekipom. Rekao sam im to, saslušali su me. Rekao sam da najverovatnije ne idem za Andoru i da će utakmicu najverovatnije voditi moj pomoćnik, Goran Đorović - kazao je Piksi.

Stojković i Đorović su sarađivali više od četiri i po godine, a nekadašnji defanzivac Jugoslavije jedan je od retkih saradnika koji nisu napuštali Piksijev stručni štab tokom ovog mandata. Đorović je bio i pomoćnik Slavoljuba Muslina, a pre nego što je postao pomoćnik Piksiju, Goran Đorović je samostalno vodio reprezentaciju Srbije do 21 godine.