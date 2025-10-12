"NISAM VIDEO DA JE PROVOCIRAO": Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom
Teška utakmica, na teškom terenu, protiv vrlo jakog protivnika. Osvojili smo tri veoma važna boda, možda odlućujuća u borbi za baraž i idemo dalje, rekao je selektor Albanije Silvinjo posle pobede protiv Srbije u Leskovcu.
- Kao da sam skinuo teret od 200 kg sa leđa, dobro smo radili, važna je i prethodna pobeda protiv Letonije. Ali, veoma je važno da još ništa nismo završili, ovo je samo jedan korak i ponosan sam na sve, istakao je Silvinjo na konferenciji za medije.
Albanski fudbaler Rej Manaj proslavio je gol tako što je pred klupom Srbije pokazivao dvoglavog orla. Upitan je Silvinjo da to prokomentariše.
- Činjenica da je dobio žuti karton znači da je nešto uradio. On je dobar, važan igrač za našu ekipu, on je među najvažnijim igračima. Među ekipama je bilo poštovanje, takav je fudbal, ima emocije i naravno da treba da uživamo u određenim trenucima, srećan sam s onim što smo videli. Zapravo, nisam to video.
