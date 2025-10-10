SRBIJA ODRADILA TRENING PRED ALBANIJU! "Orlovi" spremni dočekuju meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (FOTO)
FUDBALERI Srbije i Albanije igraće sutra od 20.45 utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u SAD, a dan ranije "orlovi" su odradili trening na "Čairu".
Utakmica Srbije i Albanije proglašena je za meč najvišeg rizika u organizaciji FIFA, a mere bezbednosti oko Čaira takve su da muva nije smela da proleti. FSS je uradio sve da se oba tima po dolasku u Niš osećaju sigurno.
Četa Dragana Stojkovića Piksija odradila je danas trening na Čairu, poslednji pred sutrašnju utakmicu, može se reći slobodno, susret decenije koji bi već sada mogao da odredi ko će u baraž za Svetsko prvenstvo.
"Novosti" se nalaze u Nišu gde sa lica mesta prenosimo atmosferu iz redova Srbije. Kako je izgledao trening "orlova" pogledajte u nastavku:
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja
10. 10. 2025. u 12:05
"BIĆU HEROJ NACIJE..." Piksi totalno otvorio karte pred Albaniju i obećao tri boda
10. 10. 2025. u 11:55 >> 12:31
"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi
10. 10. 2025. u 11:49
NAVIJAČI VERUJU U ŠOK-TERAPIJU: Crvena zvezdu će protiv Fenera predvoditi pomoćni trener
CRVENA zvezda će u trećem kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
10. 10. 2025. u 08:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)