Fudbal

SRBIJA ODRADILA TRENING PRED ALBANIJU! "Orlovi" spremni dočekuju meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 10. 2025. u 18:53

FUDBALERI Srbije i Albanije igraće sutra od 20.45 utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u SAD, a dan ranije "orlovi" su odradili trening na "Čairu".

СРБИЈА ОДРАДИЛА ТРЕНИНГ ПРЕД АЛБАНИЈУ! Орлови спремни дочекују меч у квалификацијама за Светско првенство (ФОТО)

FOTO: Novosti

Utakmica Srbije i Albanije proglašena je za meč najvišeg rizika u organizaciji FIFA, a mere bezbednosti oko Čaira takve su da muva nije smela da proleti. FSS je uradio sve da se oba tima po dolasku u Niš osećaju sigurno. 


Četa Dragana Stojkovića Piksija odradila je danas trening na Čairu, poslednji pred sutrašnju utakmicu, može se reći slobodno, susret decenije koji bi već sada mogao da odredi ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. 

 


"Novosti" se nalaze u Nišu gde sa lica mesta prenosimo atmosferu iz redova Srbije. Kako je izgledao trening "orlova" pogledajte u nastavku: 

Foto: FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd