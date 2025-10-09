Fudbal

"PANIKA U SRBIJI": Albanci dižu tenzije pred meč u Leskovcu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2025. u 18:17

FUDBALERI Srbije u subotu od 20.45 igraju protiv Albanije. Meč se igra na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, a tenzije su već počele da se dižu do maksimuma.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su D. P. (1972) iz Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. 

Zbog svega, oglasio se saopštenjem i FSS, apelovali su na navijače da dođu na vreme na meč, ali napominju i da će ulaznice biti personalizovane, te da će samo vlasnik na čije je ime ulaznica moći sa njom na stadion. Takođe, FSS je pozdravio akciju policije i pozvao navijače da sve prođe u sportskom duhu i najboljem redu. 

FOTO: Printksin/gazetashqiptare.al

Albanci su objavu srpskog saveza iskoristili da dodatno "zapale vatru" i podignu tenzije pred meč. Tamošnja "Gazeta Šiptare" prenela je saopštenje sa podgurljivim naslovom 

"Panika u Srbiji, savez naziva OVK terorističkom organizacijom i upozorava..." 

U tekstu pomenutog medija prenose celo saopštenje, pa konstatuju da je FSS OVK prvobitno nazvana terorističkom organizacijom, a kasnije upozorila da svako čije se ime ne poklapa sa identifikacionim dokumentom i imenom na karti neće ući na stadion. 

