"PANIKA U SRBIJI": Albanci dižu tenzije pred meč u Leskovcu
FUDBALERI Srbije u subotu od 20.45 igraju protiv Albanije. Meč se igra na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, a tenzije su već počele da se dižu do maksimuma.
Naime, Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su D. P. (1972) iz Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Zbog svega, oglasio se saopštenjem i FSS, apelovali su na navijače da dođu na vreme na meč, ali napominju i da će ulaznice biti personalizovane, te da će samo vlasnik na čije je ime ulaznica moći sa njom na stadion. Takođe, FSS je pozdravio akciju policije i pozvao navijače da sve prođe u sportskom duhu i najboljem redu.
Albanci su objavu srpskog saveza iskoristili da dodatno "zapale vatru" i podignu tenzije pred meč. Tamošnja "Gazeta Šiptare" prenela je saopštenje sa podgurljivim naslovom
"Panika u Srbiji, savez naziva OVK terorističkom organizacijom i upozorava..."
U tekstu pomenutog medija prenose celo saopštenje, pa konstatuju da je FSS OVK prvobitno nazvana terorističkom organizacijom, a kasnije upozorila da svako čije se ime ne poklapa sa identifikacionim dokumentom i imenom na karti neće ući na stadion.
