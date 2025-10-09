Fudbal

SPREMALI HAOS U LESKOVCU! Srpska policija uhapsila muškarca iz Albanije u kombiju punom UČK simbola

Новости онлине

09. 10. 2025. u 13:51

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili D. P. (53) iz Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

СПРЕМАЛИ ХАОС У ЛЕСКОВЦУ! Српска полиција ухапсила мушкарца из Албаније у комбију пуном УЧК симбола

FOTO: EPA

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su D. P. (1972) iz Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Policija je na administrativnom prelazu Merdare pregledom kombija marke "mercedes", kojim je iz pravca AP KiM upravljao osumnjičeni, pronašla pet torbi u kojima su se nalazile 22 majice, 244 zastave i 86 kačketa sa natpisom UČK, 65 dukserica sa likom Agima Ramadanija, 58 šalova sa grbom Albanije, kao i 92 kape „ćelepoši“ - izjavio je Dačić i dodao:

- Kako se sumnja, navedeni predmeti i delovi odeće su planirani da se koriste i budu istaknuti na predstojećoj utakmici u Leskovcu, između fudbalskih ekipa Srbije i Albanije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova konstantno sprovode mere i radnje na očuvanju javnog reda i mira i bezbednosti na sportskim događajima kako bi bezbedili odigravanje utakmica u bezbednom okruženju i poštovanje svih mera propisanih od strane Fudbalskog saveza Srbije - izjavio je ministar Dačić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd