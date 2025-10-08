Fudbal

GOTOVO JE! Mančester junajted prodao Bruna Fernandeša za 115 miliona evra

Новости онлине

08. 10. 2025. u 10:32

Imao je tokom leta Bruno Fernandeš priliku da napusti Mančester junajted, pošto je za njega najveće interesovanje pokazao saudijski Al Hilal

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Ipak, tada je odlučio da ostane na Old Trafordu, smatrajući da još nije došlo pravo vreme za rastanak sa „crvenim đavolima“.

Kako navode britanski mediji, Fernandeš je tu odluku doneo i pod uticajem trenera Rubena Amorima, koji ga vidi kao ključnu figuru u svom sistemu igre. Portugalac je više puta naglašavao da će u Mančesteru ostati sve dok klub bude smatrao da mu je potreban, a ne dok se ne ukaže prilika za unosan transfer.

Međutim, situacija se izgleda promenila. Prema navodima portala Indykaila News, postignut je dogovor o prodaji Fernandeša u Saudijsku Arabiju za čak 115 miliona evra, a realizacija transfera očekuje se narednog leta. Navodi se da su svi učesnici u poslu već postigli dogovor i da je ostalo samo da kapiten Junajteda usaglasi lične uslove.

Plan kluba sa Old Traforda je da novac od prodaje uloži u dovođenje dvojice mladih fudbalera – Karlosa Balebe iz Brajtona i Eliota Andersona. Junajted je Balebu pratio još tokom prethodnog prelaznog roka, ali tada dogovor nije postignut.

