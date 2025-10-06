MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Rusi teraju Zvezdinu legendu iz Moskve
DANAS je dan D za Srbina!
Poraz od CSKA u moskovskom derbiju doveo je Dejana Stankovića u nezavidan položaj, a Upravni odbor Spartaka danas odlučuje o njegovom statusu.
Prema pisanju "Sport Ekspresa", čelnici Spartaka zakazali su sednicu na kojoj će jedina tema biti budućnost srpskog stručnjaka.
Serija disciplinskih prekršaja i sukoba sa sudijama dovela je do suspenzije Stankovića na mesec dana, tokom koje je ekipa ostvarila dve pobede, ali je u derbiju protiv CSKA primila tri gola za 18 minuta i delovala slabo u odbrani.
Stanković je preuzeo Spartak 1. jula 2024. godine, posle kratke epizode u Ferencvarošu, potpisavši dvogodišnji ugovor. Klub je već na kraju prošle sezone produžio saradnju na dodatnih 12 meseci, uprkos slabijim rezultatima u prolećnom delu prvenstva.
U Spartaku su očekivali da ekipa napravi iskorak u ovoj sezoni, uz velika ulaganja u pojačanja, ali se tim trenutno nalazi na šestom mestu ruske Premijer lige, sa šest bodova zaostatka za vodećim CSKA. Rezultati i atmosfera u klubu stavljaju dodatni pritisak na upravu pred ključnu odluku.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
