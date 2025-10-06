"NEKI SRBI ĆE NAVIJATI ZA ALBANIJU"! Piksi grmi, a nacija se pita ko je misteriozni kritičar i analitičar?

KRENULO je sitno odbrojavanje! Do najvažnije utakmice reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, ostalo je još samo pet dana.

Selektor Dragan Stojković danas je održao konferenciju za medije povodom predstojećeg susreta sa Albanijom i spiska igrača koji je objavio pre tri dana.

Govorio je Piksi o raznim temama, a u jednom momentu je iznenadio izjavom da će neki analitičari u subotu možda navijati za Albaniju.

- Tu ste vi da ispratite to, raznorazni kritičari i analitičari i oni će to da prate, možda i neko navija za Albaniju ovog puta, ali ima i takvih verovatno. Ne opterećujem se time, želim da pripremim ekipu koliko je moguće i u Leskovcu da odigramo kvalitetno - izjavio je Dragan Stojković Piksi.

Mnogi su pomislili da Piksi jasno aludira na Radeta Bogdanovića, bivšeg fudbalera a sada analitičara, koji je poznat po tome da uvek kaže ono što misli.

Podsetimo, Srbija prvo u subotu od 20.45 u Leskovcu gostuje Albanija, a zatim nas tri dana kasnije čeka utakmica u Andori.

