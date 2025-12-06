KOŠARKAŠ ZVEZDE NA STUBU SRAMA: Španac ga ponizio, zbog ovoga reagovala i Evroliga (VIDEO)
KOŠARKAŠ Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer našao se na stubu srama zbog jednog neobičnog poteza u utakmici protiv Barselone.
Španski tim slavio je u Beogradskoj Areni 89:79, a zbog jednog poteza mnogi se smeju crveno-belima.
Igrači Zvezde kao da nisu bili u meču, za rivala nije bilo rešenja, a kad god bi uspeli da se približe Barselona je uspela da odoli pritiscima. Koliko su bili dekoncentrisani najbolje govori situacija u kojoj se našao Kodi Miler-Mekintajer.
Kodi se našao na stubu srama jer mu je igrač Barselone, Huan Markos, prodao foru sa uličnog basketa.
Nije znao Markos kome da baci loptu prilikom izvođenja auta, a onda je napravio potez o kom svi bruje - gađao je Kodija loptom u leđa, pa iskoristio "asistenciju" za lake poene.
Snimak je završio i na zvaničnom TikTok nalogu Evrolige uz poruku:
- Uvek proveri svoje okruženje!
Deo navijača se sladi zbog ovog poteza, a deo smatra da su crveno-beli oštećeni jer je igrač Barse nagazio aut liniju tokom ovog poteza, ali sada im je to slaba uteha...
