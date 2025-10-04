PARTIZAN SE (OPET) UZDA U DRŽAVU: Crno-belima potrebno 3,5 miliona evra da prođu UEFA monitoring

Na dan proslave 80. rođendana, jubileja koji bi u Humsku trebalo da donese svečanu atmosferu, navijanje, puno emocija i derbi sa Vojvodinom, iz Partizana su plasirali "hladan tuš" da im je za UEFA monitoring potrebno najmanje 3.500.000 evra. klub bez transfera i Evrope nema prihode, iz Humske očekuju da to (opet) plati država.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

- Da govorimo jezikom činjenica, bez ikakvih emocija i političkog opredeljenja. Mi bez države ne bismo mogli da prođemo UEFA monitoringe, da se ne lažemo... Država je svaki put pomagala, kao i sada, nemamo kome drugom da se obratimo za sledeći monitoring. Minimalna sredstva koja su nam potrebna za sledeći monitoring su 3.500.000 evra, a to su dugovi prema klubovima i igračima. Prema klubovima su 3.200.000, ali računamo da ćemo sa nekim da napravimo reprograme. Kad bi sve trebalo da platimo, to je oko šest miliona, ali računamo da uz dogovore sa 3,5 miliona možemo da prođemo UEFA monitoring. Ko će da nam da 3,5 miliona? To su činjenice. Ne postoji pojedinac koji će stalno da daje novac u nešto i ako stalno zavisimo od nekog, taj klub nema perspektivu - istakao je Rasim Ljajić za Sportski žurnal.

Ipak, Ljajić veruje u bolje sutra i čeka leto.

- Pređen je veliki deo puta, nismo još došli do cilja. U januaru će stanje da bude još bolje, još jedna deonica će biti pređena i očekujem značajnu, ako ne i potpunu stabilizaciju kluba u junu sledeće godine.

Dodao je da Partizan neće prodavati svoje talente ispod cene i da će se nadmetati da ona bude što je moguće viša.

- Cilj je da se zadrži dobar deo kostura ekipe, ali mi ne možemo da živimo bez prodaje igrača. Kao i u životu i ovde je najvažnija mera. Da tim ostaje takmičarski konkurentan, a klub da može da živi. Mi smo značajno smanjili troškove, kad smo došli budžet je bio 22 miliona evra, a sada neće da bude ni 15 miliona. Ne dajemo plate veće od 20.000 evra, kad budemo stabilniji možda će da budu veće.

Ljajića raduje i to što navijači imaju strpljenja za Partizanov mladi tim.

- Mnogo više nego što sam očekivao i to je za mene veliko iznenađenje. Navijači su sa toliko energije, volje, entuzijazma i optimizma stali iza ove dece. U trenucima kad smo ispali iz Evrope, što je ogromna šteta, kako sportska, tako i finansijska. Ali, to se nije odrazilo na odnos navijača, nastavili su da dolaze i da bodre igrače gde god da odemo. U Kruševcu, Nišu, Zaječaru, čitav stadion navija za Partizan, to nikad nije bilo. Bio sam u klubu i pre 14, 15 godina, uvek su bili naši navijači, Grobari koji su nas bodrili, a sada istok, zapad, jug, sa svih strana stizala je podrška, čitav stadion navija za Partizan. Pojavili su se ljudi koji godinama nisu dolazili na stadion i mi ne možemo da razočaramo te navijače. Ali, ne možemo da obećamo kule i gradove, jasno smo rekli — ovo je koncept, neće biti lako, biće uspona i padova, pobeda i poraza - objasnio je Ljajić.