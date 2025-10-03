TUHEL PRELOMIO! Ovo je sastav Engleske za mečeve sa Letonijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je danas spisak igrača za utakmicu protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Na spisku se nalaze golmani: Din Henderson, Džordan Pikford, Džejms Traford; defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis Skeli, Džerel Kvonsa, Đed Spens, Džon Stons; vezisti: Eliot Anderson, Morgan Gibs Vajt, Džordan Henderson, Ruben Loftus Čik, Deklan Rajs, Morgan Rodžers; napadači Džerod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Markus Rašford, Bukajo Saka, Oli Votkins.
Fudbaleri Engleske gostovaće 14. oktobra Letoniji u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a prethodno će 9. oktobra igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
ŠOK ZA ŠOKOM! Katastrofalne vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom
30. 09. 2025. u 08:55
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)