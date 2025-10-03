Fudbal

TUHEL PRELOMIO! Ovo je sastav Engleske za mečeve sa Letonijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Новости онлине

03. 10. 2025. u 14:20

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je danas spisak igrača za utakmicu protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

ТУХЕЛ ПРЕЛОМИО! Ово је састав Енглеске за мечеве са Летонијом у квалификацијама за Светско првенство

FOTO: M. Vukadinović

Na spisku se nalaze golmani: Din Henderson, Džordan Pikford, Džejms Traford; defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis Skeli, Džerel Kvonsa, Đed Spens, Džon Stons; vezisti: Eliot Anderson, Morgan Gibs Vajt, Džordan Henderson, Ruben Loftus Čik, Deklan Rajs, Morgan Rodžers; napadači Džerod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Markus Rašford, Bukajo Saka, Oli Votkins.

Fudbaleri Engleske gostovaće 14. oktobra Letoniji u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a prethodno će 9. oktobra igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja