KAKAV SUNOVRAT! Bivši fudbaler Crvene zvezde potpisao za poslednjeplasirani tim u trećoj ligi Hrvatske
Ostavio je značajan trag u Crvenoj zvezdi, postao miljenik “delija”, ali je zbog prelaska u Crvenu zvezdu izgubio simpatije “bed blu bojsa”, navijača Dinama iz Zagreba čiji je dres nosio pre dolaska u Beograd.
Luis Ibanjez je odavno prestao da igra ozbiljniji fudbal, ali karijeru ne završava, pa je sada potpisao za Hrvatski Dragovoljac.
Naime od odlaska iz Crvene zvezde gde je imao bitnu ulogu u sezoni 2015-16. Argentinac nigde nije ostavio veći trag.
U Trabzonu nije igrao kvalitetno, nije se proslavio ni u Zrinjskom, vratio se u Srbiju gde je igrao za Grafičar, da bi od 2023. godine ponovo bio u Hrvatskoj.
Nedavno je dobio otkaz u drugom rangu, u ekipi Sesvetea, posle samo 2 meseca u novom klubu. Sada je sreću potražio u - trećem rangu.
Igraće za poslednjeplasirani tim trećeg ranga, Hrvatski Dragovoljac, koji posle šest kola ima samo 3 osvojena boda.
