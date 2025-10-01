Fudbal

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

01. 10. 2025. u 13:11

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

А ПОСЛЕ ХАОСА НА МАРАКАНИ... Ево шта је Владимир Стојковић сада доживео

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, meč Zvezda - Radnički 1923 bio je triput prekidan, a najduže se čekalo na nastavak tog duela kada su "delije" topovskim udarima gađale svog nekadašnjeg ljubimca.

Te scene obišle su ne samo Balkan, već i dobar deo sveta...

A kad smo već kod sveta, Stojković je od danas i faktor u međunarodnom fudbalu.

Naime, internacionalni sindikat fudbalera, FIFPro, odlučio je da upravo Vladimir Stojković bude član Saveta igrača na svetskom nivou.

Iskusni golman, koji je rođen 28. jula 1983. u Loznici, tako je napravio novi iskorak u svojoj bogatoj karijeri.

Nju je, podsetimo, u seniorskoj konkurenciji počeo u Zvezdi (2001-2003), igrao je i za Zemun, Nant, Vitese, Sporting Lisabon, Hetafe, Vigan, Partizan (2010-2011), a onda za Ergotelis, Makabi Haifu, Notingem Forest, ponovo Partizan (2017-2021), da bi posle tri sezone u Saudijskoj Arabiji, u FK Al-Fajha, od ovog leta član kragujevačkog Radničkog.

Reprezentativni dres je nosio ukupno 111 puta, od čega 84 u seniorskoj konkurenciji.

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

