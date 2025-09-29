ŠOK NA MARAKANI! Zvezda bez najboljeg igrača duže vreme!
POJAVIO se veliki problem za Crvenu zvezdu i Vladana Milojevića pred naredne izazove koji očekuju šampiona Srbije.
Naime, na utakmici protiv Seltika povredio se Aleksandar Katai i neko vreme ga neće biti na terenu.
- Katai je na meču prvog kola Lige Evrope protiv škotske ekipe povredio koleno. Pred Zvezdinim Magikom je pauza od dve do tri nedelje, računajući period od utakmice sa Seltikom. Očekuje se da Katai bude u konkurenciji za tim posle reprezentativne pauze u oktobru. Kataiju želimo brz i uspešan povratak na teren! - napisala je Zvezda na klupskom sajtu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Katai blista ove sezone u Superligi Srbije. On je na sedam utakmica postigao 11 golova i najbolji je strelac prvenstva.
Podsetimo, Crvena zvezda u četvrtak od 21 sat gostuje Portu u 2. kolu Lige Evrope.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
29. 09. 2025. u 12:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...
Nikola Jokić je prvi put otkako je za Srbiju igrao na Evrobasketu 2025 izašao pred američke novinare i... malo je reći da je ta konferencija za štampu Denver nagetsa pred početak NBA sezone bila zanimljiva.
29. 09. 2025. u 20:06
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)