Fudbal

ŠOK NA MARAKANI! Zvezda bez najboljeg igrača duže vreme!

Новости онлине

29. 09. 2025. u 20:39

POJAVIO se veliki problem za Crvenu zvezdu i Vladana Milojevića pred naredne izazove koji očekuju šampiona Srbije.

ШОК НА МАРАКАНИ! Звезда без најбољег играча дуже време!

FOTO: M. Vukadinović

Naime, na utakmici protiv Seltika povredio se Aleksandar Katai i neko vreme ga neće biti na terenu.

- Katai je na meču prvog kola Lige Evrope protiv škotske ekipe povredio koleno. Pred Zvezdinim Magikom je pauza od dve do tri nedelje, računajući period od utakmice sa Seltikom. Očekuje se da Katai bude u konkurenciji za tim posle reprezentativne pauze u oktobru. Kataiju želimo brz i uspešan povratak na teren! - napisala je Zvezda na klupskom sajtu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Katai blista ove sezone u Superligi Srbije. On je na sedam utakmica postigao 11 golova i najbolji je strelac prvenstva.

Podsetimo, Crvena zvezda u četvrtak od 21 sat gostuje Portu u 2. kolu Lige Evrope.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu