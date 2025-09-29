ŠOK NA MARAKANI! Zvezda bez najboljeg igrača duže vreme!

POJAVIO se veliki problem za Crvenu zvezdu i Vladana Milojevića pred naredne izazove koji očekuju šampiona Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, na utakmici protiv Seltika povredio se Aleksandar Katai i neko vreme ga neće biti na terenu.

- Katai je na meču prvog kola Lige Evrope protiv škotske ekipe povredio koleno. Pred Zvezdinim Magikom je pauza od dve do tri nedelje, računajući period od utakmice sa Seltikom. Očekuje se da Katai bude u konkurenciji za tim posle reprezentativne pauze u oktobru. Kataiju želimo brz i uspešan povratak na teren! - napisala je Zvezda na klupskom sajtu.

Katai blista ove sezone u Superligi Srbije. On je na sedam utakmica postigao 11 golova i najbolji je strelac prvenstva.

Podsetimo, Crvena zvezda u četvrtak od 21 sat gostuje Portu u 2. kolu Lige Evrope.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“