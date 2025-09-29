"JA I DALJE VOLIM NIKOLU"! Bivši trener Denvera začepio usta celom svetu

Denver se krajem prošle sezone rastao sa Majkom Melounom, ali će on zauvek biti upamćen u njihovoj istoriji zbog prve titule koju je doneo organizaciji 2023. godine.

Sada više nije u tim vodama, već je prešao "za sto", pošto će biti analtičar "ESPN-a" za NBA sezonu pred nama.

U plej-ofu je stao za mikrofon i rekao da je Šej Gildžes-Aleksander MVP, što se nikako nije svidelo publici koja je do tada mislila da je on "Naget do kraja". Ipak, Meloun je na gostovanju "SirijusXM NBA radiju" pred početak sezone otkrio nove detalje te situacije:

"Bio sam uzbuđen zbog finala Zapada i po prvi put pokrivao to sa novinarske strane. Sve što kažeš je pod lupom. Toliko sam bio ushićen i uvučen u ovo finale Zapadne konferencije između Oklahome i Minesote, i dao sam komentar o Šeju Gildžesu-Aleksanderu i zašto će on biti MVP. Pozvao sam suprugu odmah posle utakmice i ona mi je rekla da su ljudi u Denveru loše prihvatili moj komentar. Nisam želeo da budem bezobrazan, ali se manje-više znalo da će Šej Gildžes-Aleksander biti MVP. Mislim da su sutradan i zvanično objavili ili tako nešto. Rekao sam nešto što su svi već znali", poručio je američki trener.

On je iskoristio priliku kako bi razuverio sve koji sumnjaju - ljubav prema bivšem klubu je i dalje prisutna:

"Opet bih to uradio, opet bih glasao za Nikolu. Ljudi su mislili da sam se promenio jer sam dobio otkaz, ali to nije istina. Volim Nikolu, volim što sam 10 godina bio trener Denvera. Pogledajte Jokićevu statistiku, 30 poena, 13 skokova, 10 asistencija i skoro 2 ukradene lopte po utakmici. I pogledajte šta je Šej uradio. Kakvu je sezonu imao i koliko je dominirao i on i Oklahoma".

