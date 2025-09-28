"BOG NAS JE NAGRADIO": Vladan Milojević se oglasio posle neverovatne utakmice Crvena zvezda - Radnički

USPELA je Crvena zvezda u neverovatnoj utakmici da napravi preokret i pobedi Radnički iz Kragujevca sa 2:1. Utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović

Strateg crveno-belih je istakao da je teško prešaltati se sa Evrope na domaće utakmice.

- Utakmica nije počela po nas kako treba, protivnik nas je kaznio i onda je sve krenulo po zlu. Imali smo dosta šansi koje obično ne promašujemo, ali ovo je onaj dan kad vam ništa ne ide. Crveni karton, da li je zaslužen ili nije, sudija ga je dodelio... Siguran sam da Bruno nije video igrača i da nije hteo, ali ako su takve propozicije, onda je to tako. Kada smo imali deficit, probali smo da napravimo izmene i dali smo sve što imamo. Ovo nam je najbitnija utakmica. Jako je teško, treba se prebacivati iz Evrope u domaće takmičenje, jako su dobre ekipe, vidite kako se Radnički predstavio - rekao je Milojević za "TV Arena sport".

On je istakao da je njegovu ekipu Bog nagradio na današnjoj utakmici.

- Izašli smo dosta hazarderski, hteli smo da igramo presing po celom terenu. Imali smo dosta šansi, i onda na svu nesreću i taj promašeni penal... Mislim da nas je Bog negde nagradio da damo dva gola i da smo zasluženo pobedili. U svakom slučaju, čestitam Radničkom na dobroj partiji i mom kolegi Aleksandru Lukoviću, a mi se okrećemo narednim izazovima - zaključio je trener Zvezde.

Crvena zvezda naredni meč igra 2. oktobra od 21 sat protiv Porta u 2. kolu Lige Evrope.

