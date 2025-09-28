Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: TSC pobedio Novi Pazar, Savić junak!

Časlav Vuković

28. 09. 2025. u 18:18

FUDBALERI TSC-a pobedili su Novi Pazar sa 1:0 u 10. kolu Superlige Srbije.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: ТСЦ победио Нови Пазар, Савић јунак!

FOTO: A. Ilić

Ovim porazom izabranici Vladimira Gaćinovića su prekinuli seriju od tri utakmice bez neuspeha. Zanimljivo, ovo im je bio prvi meč u prvenstvu da nisu postigli gol.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 58. minutu kada je Željka Samčovića matirao Dragoljub Savić i ispostaviće se postavio konačan rezultat utakmice.

Gosti su imali nekoliko dobrih situacija da poravnaju rezultat, ali je mreža Nikole Simića ostala netaknuta i bodovi su ostali u Bačkoj Topoli.

TSC je posle ove pobede peti na tabeli sa 14 bodova, Novi Pazar je na poziciji četiri sa 15.

