SUPERLIGA SRBIJE: TSC pobedio Novi Pazar, Savić junak!
FUDBALERI TSC-a pobedili su Novi Pazar sa 1:0 u 10. kolu Superlige Srbije.
Ovim porazom izabranici Vladimira Gaćinovića su prekinuli seriju od tri utakmice bez neuspeha. Zanimljivo, ovo im je bio prvi meč u prvenstvu da nisu postigli gol.
Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 58. minutu kada je Željka Samčovića matirao Dragoljub Savić i ispostaviće se postavio konačan rezultat utakmice.
Gosti su imali nekoliko dobrih situacija da poravnaju rezultat, ali je mreža Nikole Simića ostala netaknuta i bodovi su ostali u Bačkoj Topoli.
TSC je posle ove pobede peti na tabeli sa 14 bodova, Novi Pazar je na poziciji četiri sa 15.
