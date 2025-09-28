RAJKOVIĆ I SIMIĆ OSTALI BEZ TRENERA: Al Itihad smenio Francuza koji mu je prošle godine doneo titulu
SRPSKI fudbaleri Predrag Rajković i Jan Karlo Simić ostali su bez trenera u Al Itihadu.
Uprava kluba iz Džede odlučila je da uruči otkaz iksusnom francuskom stručnjaku Loranu Blanu nakon poraza od Al Nasra (0:2).
Nekadašnji strateg Bordoa je ipak uradio velike stvari na klupi Al Itihada, pošto je prošle sezone ovu ekipu odveo do titule prvaka Saudijske Arabije.
U ovoj sezoni se na klupi zadržao četiri kola. Ovaj tim je treći na tabeli sa devet bodova, ima tri manje od lidera Al Nasra i jedam manje od Al Kuadisije.
Srpski dvojac će privremenu privremeno trenirati Hasan Kalifa, pomoćnik Lorana Blana.
