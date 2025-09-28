RAJKOVIĆ I SIMIĆ OSTALI BEZ TRENERA: Al Itihad smenio Francuza koji mu je prošle godine doneo titulu

U POSLEDNjI čas je Mehanizam u Hagu odlučio da prevremeno na slobodu pusti generala Nebojšu Pavkovića, jer je njegovo zdravstveno stanje bilo kritično. Iako je i dalje loše, vest da će doći u svoju Srbiju silno ga je obradovala, dala mu snage da se pridigne i sa olakšanjem sačeka da konačno izađe iz zatvora u Finskoj.