Fudbal

RAJKOVIĆ I SIMIĆ OSTALI BEZ TRENERA: Al Itihad smenio Francuza koji mu je prošle godine doneo titulu

Časlav Vuković

28. 09. 2025. u 15:35

SRPSKI fudbaleri Predrag Rajković i Jan Karlo Simić ostali su bez trenera u Al Itihadu.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Uprava kluba iz Džede odlučila je da uruči otkaz iksusnom francuskom stručnjaku Loranu Blanu nakon poraza od Al Nasra (0:2).

Nekadašnji strateg Bordoa je ipak uradio velike stvari na klupi Al Itihada, pošto je prošle sezone ovu ekipu odveo do titule prvaka Saudijske Arabije.

U ovoj sezoni se na klupi zadržao četiri kola. Ovaj tim je treći na tabeli sa devet bodova, ima tri manje od lidera Al Nasra i jedam manje od Al Kuadisije.

Srpski dvojac će privremenu privremeno trenirati Hasan Kalifa, pomoćnik Lorana Blana.

