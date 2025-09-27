"A SAD NA MUZIKU!" Partizan pobedio OFK Beograd, a onda je ovako reagovao Srđan Blagojević, trener crno-belih!
OFK Beograd i Partizan odigrali su vrlo zanimljiv meč 10. kola Superlige Srbije, a posle te utakmice u Zaječaru trener crno-belih Srđan Blagojević imao je šta da poruči.
Podsetimo, Partizan je savladao OFK Beograd i prestigao Zvezdu na čelu tabele, posle čega je strateg gostiju stao pred kameru TV Arena sport, pokraj terena u Zaječaru.
Tom prilikom je najpre ovako sumirao utiske:
- Nema goreg u fudbalu, generalno u sportu, kada idete negde daleko, kada ovoliko putujete, a izgubite utakmicu ili ne budete zadovoljni rezultatom, pa onda morate da se vraćate tužni. Mi smo to izbegli. Bićemo srećni, biće muzike verovatno (smeh), imamo pravo na to - rekao je Partizanov strateg.
Gotovo u dahu je dodao:
- Dosta je dobro bilo od samog početka. Kontrolisali smo igru, oni su nam pretili na način na koji smo znali da će biti slučaj, a to su te opasne tranzicije, nakon naših izgubljenih lopti. Jako dobro napadaju "dubinu" sa tim brzim igračima napred. Imaju ozbiljan kvalitet i sigurno će biti u vrhu tabele do kraja šampionata. Ja čestitam mojim momcima i čestitam ovim navijačima koji su opet došli i pokazali koliko su privrženi klubu, koliko podržavaju ove momke i nama to stvarno mnogo znači. I, to je to, idemo dalje - zaključio je Srđan Blagojević.
