"A SAD NA MUZIKU!" Partizan pobedio OFK Beograd, a onda je ovako reagovao Srđan Blagojević, trener crno-belih!

OFK Beograd i Partizan odigrali su vrlo zanimljiv meč 10. kola Superlige Srbije, a posle te utakmice u Zaječaru trener crno-belih Srđan Blagojević imao je šta da poruči.

Screenshot / Youtube / FK Partizan

Podsetimo, Partizan je savladao OFK Beograd i prestigao Zvezdu na čelu tabele, posle čega je strateg gostiju stao pred kameru TV Arena sport, pokraj terena u Zaječaru.

Tom prilikom je najpre ovako sumirao utiske:

- Nema goreg u fudbalu, generalno u sportu, kada idete negde daleko, kada ovoliko putujete, a izgubite utakmicu ili ne budete zadovoljni rezultatom, pa onda morate da se vraćate tužni. Mi smo to izbegli. Bićemo srećni, biće muzike verovatno (smeh), imamo pravo na to - rekao je Partizanov strateg.

Gotovo u dahu je dodao:

- Dosta je dobro bilo od samog početka. Kontrolisali smo igru, oni su nam pretili na način na koji smo znali da će biti slučaj, a to su te opasne tranzicije, nakon naših izgubljenih lopti. Jako dobro napadaju "dubinu" sa tim brzim igračima napred. Imaju ozbiljan kvalitet i sigurno će biti u vrhu tabele do kraja šampionata. Ja čestitam mojim momcima i čestitam ovim navijačima koji su opet došli i pokazali koliko su privrženi klubu, koliko podržavaju ove momke i nama to stvarno mnogo znači. I, to je to, idemo dalje - zaključio je Srđan Blagojević.

