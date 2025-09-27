OFK Beograd i Partizan igraju meč Superlige Srbije u Zaječaru, a prenos zbivanja sa te utakmice možete pratiti uživo uz portal "Novosti".

Screenshot / TV Arena sport

Uživo, 2. poluvreme, OFK Beograd - Partizan 0:1

Utakmica je počela inicijativom crno-belih, koji su preko Seka i Roganovića probali da priprete domaćinima, ali je to prvi konkretno učinio njihov saigrač Vukotić koji je u četvrtom minutu oštro šutirao, a golman "romantičara" Balša Popović bio na pravom mestu.

Odmah su uzvratili igrači trenera Sime Krunića, Diogo Bezera je hteo da centrira a umalo postigao gol, da bi na drugoj strani Demba Sek bio u šansi, a Popovićevo istrčavanje u sedmom minutu sprečilo promenu rezultata.

Stotinak sekundi kasnije Sek i Vukotić su odigrali "dupli pas" koji je bio izvrsno izveden, ali ne i šut desnokrilnog napadača crno-belih, pa je i posle te akcije ostalo 0:0.

Prvu pravu, veliku šansu za OFK Beograd stvorio je sjajnim dodavanjem Bezera, posle kiksa crno-belih na sredini terena. On je uposlio Enema, a ovaj iskosa s desne strane gađao dalji donji ugao gola crno-belih, i za malo bio neprecizan.

Na tu priliku nadovezala se stotinak sekundi kasnije i ona u 20. minutu, kada se Despotovski ubacio u napad "romantičara" i "za dlaku" zakasnio na ubačenu loptu koja je mogla da prevari Miloševića.

A onda - dosuđen penal za Partizan, koji nije izveden. Naime, Vanja Dragojević je 28. minutu, činilo se, iznudio jedanaesterac ubacivši se u sredinu napada crno-belih. Kretao se paralelno sa ivicom kaznenom prostora, a unutar njega, kada je došlo do kontakta sa Adom. Pad koji se desio, bio je dovoljan da arbitar David Matić pokaže na belu tačku. Milan Mitić, zadužen za VAR-provere, obavestio je Matića da je potrebno da ipak pogleda i sam snimak sporne situacije, što je ovaj učinio i - odlučio da poništi odluku o najstrožoj kazni.

Usledio je nešto "mirniji" deo meča, baš što se prilika tiče, ali na borbenosti niko na tribinama zaječarskog stadiona nije imao šta da zameri akterima utakmice kako se bližio kraj prvog poluvremena. A potom - sjajan gol Vanje Dragojevića.

Kapiten Partizana se oslobodio čuvara (Despotovskog) u desnom delu napada gostiju, probio se ka šesnaestercu rivala, pa sa ivice kaznenog poslao loptu koja se od prečke odbila u mrežu za 0:1 i euforiju "grobara".

Mogla je prednost da se i udvostruči do odlaska na veliki predah, da odbrane Balše Popovića prilikom šuteva Dragojevića i Vukotića nisu spasile mrežu ekipe koja je decenijama igrala na Omladinskom stadionu na Karaburmi.

Popovićeva odbrana sprečila je i gol Jurčevića i u 48. minutu, kada je Vukotić dobro "produžio" loptu saigraču, a ovaj iskosa zdesna šutrao u dalji ugao, no rukavice golmana domaćih zaustavile su taj udarac.

Probao je da uzvrati ljubimac Zvezdinih "delija", Marko Gobeljić, koji je oštro šutirao nedugo nakon pomenute situacije, a Milošević zaustavio taj udarac, sačuvavši mrežu i Partizanovo vođstvo.

Startne postave OFK Beograd: Popović - Gobeljić, Ado, Đermanović, Despotovski - Momčilović, Cvetković - Diogo Bezera, Šljivić, Prucev - Enem Partizan: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Karabeljov, Dragojević - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević

Ljutnja uoči meča

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević istakao je, uoči gostovanja OFK Beogradu da očekuje uzbudljiv i neizvestan duel, uz dosta naboja, ali je dodao da priželjkuje da sve ostane u okvirima sportskog nadmetanja.

Partizan danas gostuje u Zaječaru, nakon što je OFK Beograd iznenada premestio domaćinstvo iz Stare Pazove.

"To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija. Mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislite, sama činjenica da OFK Beograd igra kao domaćin u Zaječaru govori dovoljno", rekao je Blagojević.

On je u petak naglasio da njegov tim čeka dug i težak put, ali i da u Partizanu postoji veliki motiv da se iz Zaječara vrate pozitivnog raspoloženja.

"Oni koji su u fudbalu znaju koliko je teško vraćati se sa dugog puta posle lošeg rezultata. Na nama je da damo sve od sebe da se to ne desi. Motiva nam ne nedostaje, ne samo zbog iznenadno nametnutog puta, već i zbog toga što smo analizom večitog derbija zaključili da smo bili ravnopravni Zvezdi, a u mnogim parametrima i bolji. Tužni smo zbog rezultata (poraz 1:2), ali nismo uzdrmani i imamo osećaj da možemo da se nosimo sa svim rivalima u ligi", poručio je trener Partizana.

Blagojević je potom govorio i o rivalu:

"Tim OFK Beograda je zaista dobro selektiran, sa velikim individualnim kvalitetom i dosta igrača koji su prošli kroz Crvenu zvezdu. To je ekipa koja je već pokazala snagu, dobili su TSC, Čukarički i Železničar. Siguran sam da nas čeka neizvesna utakmica, sa dosta naboja. OFK Beograd ima osam stranaca više od Partizana i to već dovoljno govori o kvalitetu. Ipak, voleo bih da ne bude tenzije van terena, već da dominira sportski ambijent."

Trener crno-belih osvrnuo se i na poraz od Crvene zvezde u derbiju.

"Razočarani smo ishodom, verovali smo da možemo da se rezultatski suprotstavimo. Ipak, ono što nas hrabri jeste da je razlika u kvalitetu, kontroli igre i nametanju našeg stila mnogo manja nego ranije. To je proces koji zahteva vreme i svesni smo da će biti uspona i padova. Pred nama je težak raspored sa ekipama iz gornjeg doma, ali nijednu utakmicu ne gledamo kao prekretnicu, svaka je važna i svaku moramo da dobijemo maksimalno ozbiljno", rekao je Blagojević.

Partizan je u Zaječar otputovao bez povređenog Vukašina Đurđevića, koji je zbog povrede unutrašnjeg ligamenta kolena van stroja.

