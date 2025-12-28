TOTALNO RASULO VOJSKE, ČITAVE JEDINICE DEZERTIRALE KOD GULJAJPOLJA: Ukrajinske snage u nikad goroj situaciji na frontu
ČITAVE jedinice Oružanih snaga Ukrajine dezertirale su tokom borbi kod Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti, rekli su izvori iz ruske bezbednosne agencije za TASS.
"Stopa dezerterstva je visoka na svim pravcima, ali postoje karakteristične razlike. U Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, češći su slučajevi napuštanja položaja, u suštini sabotirajući dodeljeni borbeni zadatak, što je jedan od razloga za slabljenje ukrajinske odbrane. Ova situacija je bila posebno očigledna kod Guljajpolja, gde su cele jedinice napuštale svoje položaje", rekao je izvor agencije.
Vojnici ruskih snaga tamo su se suočili sa ukrajinskim iz 102. odvojene brigade teritorijalne odbrane i 33, 225. i 425. odvojenih jurišnih pukova.
Dodao je da su, na primer, u Hersonskoj oblasti slučajevi kada pripadnici vojske napuštaju svoje položaje i ne vraćaju se, široko rasprostranjeni. Neovlašćeno napuštanje jedinica u Oružanim snagama Ukrajine dešava se u svim fazama: od obuke do položaja na frontu, napomenuo je izvor.
Osim toga, kako prenosi agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz snaga bezbednosti, ruske trupe su zauzele više od deset ukrajinskih uporišta u blizini Limana u Harkovskoj oblasti, a ukrajinski vojnici su pobegli iz skoro polovine njih.
"Na šest od 14 zauzetih položaja, neprijateljska vojska jednostavno nije bila prisutna. Neprijatelj je brzo pobegao, uprkos tome što je imao sve što je potrebno za odbranu", rekao je izvor agencije.
Juče je Kremlj saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin primio je izveštaj o oslobođenju gradova Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti i Dimitrov u Donjeckoj Narodnoj Republici. O tome ga je izvestio načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general armije Valerij Gerasimov.
Guljajpolje je značajan odbrambeni rejon, koji je neprijatelj dobro opremio u inženjerskom smislu. Zaštićen je sa severa i istoka vodenim barijerama – rekom Gajčur i njenim pritokama. Udaljenost do Orehova je do 35 km, a do Zaporožja do 90 km.
Uspostavljanje kontrole nad gradom omogućiće učvršćivanje pozicija ruske vojske na zapadnoj obali reke Gajčur i stvoriti pretnju obilaženja neprijateljske odbrane u Orehovu.
(RT Balkan)
