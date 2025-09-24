Fudbal

DEBI ZA ZABORAV: Talentovani fudbaler se povredio u prvom meču za Liverpul i završio sezonu

Časlav Vuković

24. 09. 2025. u 21:24

FUDBALER Liverpula Đovani Leoni pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena, prenose danas britanski mediji.

FOTO: Profimedia

Mladom 18-godišnjaku je ovo bio debi za engleskog velikana i sigurno ga neće pamtiti po dobrom.

On se povredio u utorak na meču Liga kupa protiv Sautemptona (2:1) i u 81. minutu je morao da napusti teren i to na nosilima.

Liverpul se još nije oglasio o stepenu povrede Leonija, ali britanski mediji tvrde da je italijanski fudbaler završio ovu sezonu.

Podsetimo, Leoni je u redove šampiiona Engleske stigao u letnjem prelaznom roku iz Parme u transferu vrednom 31 milion evra.

Fudbal
