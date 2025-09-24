DEBI ZA ZABORAV: Talentovani fudbaler se povredio u prvom meču za Liverpul i završio sezonu
FUDBALER Liverpula Đovani Leoni pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena, prenose danas britanski mediji.
Mladom 18-godišnjaku je ovo bio debi za engleskog velikana i sigurno ga neće pamtiti po dobrom.
On se povredio u utorak na meču Liga kupa protiv Sautemptona (2:1) i u 81. minutu je morao da napusti teren i to na nosilima.
Liverpul se još nije oglasio o stepenu povrede Leonija, ali britanski mediji tvrde da je italijanski fudbaler završio ovu sezonu.
Podsetimo, Leoni je u redove šampiiona Engleske stigao u letnjem prelaznom roku iz Parme u transferu vrednom 31 milion evra.
