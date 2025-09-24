"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!

Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, japanska imigraciona služba deportovala je 22 osobe iz Pakistana koje su se lažno predstavljale kao članovi fudbalskog tima u pokušaju da ilegalno uđu u Japan radi "boljeg života".

Grupa od 22 Pakistanca je uhapšena u Tokiju nakon što su pokušali da uđu u "zemlju izlazećeg sunca" koristeći falsifikovane dokumente, predstavljajući se kao članovi fudbalskog tima navodno pozvanog na neki turnir.



Organizator ove šeme, Malik Vakas, navodno je naplaćivao svakom članu grupe oko 4 miliona pakistanskih rupija (približno 14.400 dolara) za lažne vize i dokumentaciju, obećavajući im ulazak u Japan i mogućnost zapošljavanja.





Japanske vlasti su otkrile prevaru nakon provere dokumentacije na aerodromu u Tokiju, gde su uočene nedoslednosti u pozivnim pismima i aplikacijama za vizu. Grupa je odmah privedena, a nakon istrage deportovana nazad u Pakistan.





Malik Vakas, identifikovan kao vođa kriminalne mreže za krijumčarenje ljudi, trenutno je u bekstvu, a japanska i pakistanska policija sarađuju na njegovom pronalaženju.

Ovo nije prvi put da se sport koristi kao izgovor za ilegalnu imigraciju – slične šeme su viđene u Grčkoj i drugim zemljama, gde se grupe predstavljaju kao sportski timovi da bi dobile vize, ali ovaj slučaj je izazvao pažnju zbog broja ljudi (22) i visoke sume koju su platili.



Svaki član grupe platio je ogromnu sumu od pomenuta četiri miliona rupija, što je u Pakistanu ekvivalent nekoliko godišnjih plata za prosečnog radnika, što samo potvrđuje očaj i želju za ekonomskom sigurnošću u razvijenim zemljama poput Japana.

Ta država je, međutim, poznata po strogim imigracionim zakonima. Uostalom, ovaj slučaj je rešen za manje od 48 sati od dolaska grupe, što je samo pojačalo reputaciju zemlje kao teško ostvarive destinacije za ilegalne migrante.



Istraga je otkrila da ovo nije nikakav izolovan slučajj, već povezan sa širom mrežom za krijumčarenje migranata, a kako postoje moguće kriminalne veze u Dubaiju i drugim zemljama, Interpol se uključio u potragu za Vakasom.

