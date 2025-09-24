Fudbal

"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!

Новости онлине

24. 09. 2025. u 16:39

Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.

ФЕЈК ФУДБАЛЕРИ ПРОБАЛИ ДА УЂУ У ЈАПАН! Ево шта се десило када је лажни тим стигао у Токио!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, japanska imigraciona služba deportovala je 22 osobe iz Pakistana koje su se lažno predstavljale kao članovi fudbalskog tima u pokušaju da ilegalno uđu u Japan radi "boljeg života".

Grupa od 22 Pakistanca je uhapšena u Tokiju nakon što su pokušali da uđu u "zemlju  izlazećeg sunca" koristeći falsifikovane dokumente, predstavljajući se kao članovi fudbalskog tima navodno pozvanog na neki turnir. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

 

Organizator ove šeme, Malik Vakas, navodno je naplaćivao svakom članu grupe oko 4 miliona pakistanskih rupija (približno 14.400 dolara) za lažne vize i dokumentaciju, obećavajući im ulazak u Japan i mogućnost zapošljavanja.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Japanske vlasti su otkrile prevaru nakon provere dokumentacije na aerodromu u Tokiju, gde su uočene nedoslednosti u pozivnim pismima i aplikacijama za vizu. Grupa je odmah privedena, a nakon istrage deportovana nazad u Pakistan.


Malik Vakas, identifikovan kao vođa kriminalne mreže za krijumčarenje ljudi, trenutno je u bekstvu, a japanska i pakistanska policija sarađuju na njegovom pronalaženju.

Ovo nije prvi put da se sport koristi kao izgovor za ilegalnu imigraciju – slične šeme su viđene u Grčkoj i drugim zemljama, gde se grupe predstavljaju kao sportski timovi da bi dobile vize, ali ovaj slučaj je izazvao pažnju zbog broja ljudi (22) i visoke sume koju su platili.
 

Svaki član grupe platio je ogromnu sumu od pomenuta četiri miliona rupija, što je u Pakistanu ekvivalent nekoliko godišnjih plata za prosečnog radnika, što samo potvrđuje očaj i želju za ekonomskom sigurnošću u razvijenim zemljama poput Japana.

Ta država je, međutim, poznata po strogim imigracionim zakonima. Uostalom, ovaj slučaj je rešen za manje od 48 sati od dolaska grupe, što je samo pojačalo reputaciju zemlje kao teško ostvarive destinacije za ilegalne migrante.
 

Istraga je otkrila da ovo nije nikakav izolovan slučajj, već povezan sa širom mrežom za krijumčarenje migranata, a kako postoje moguće kriminalne veze u Dubaiju i drugim zemljama, Interpol se uključio u potragu za Vakasom.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LEGENDA FUDBALA DOLAZI NA SRBIJA - ALBANIJA? Dragan Stojković Piksi posle dodele Zlatne lopte pojasnio sve, otkrio i šta kamere nisu snimile
Fudbal

0 0

LEGENDA FUDBALA DOLAZI NA SRBIJA - ALBANIJA? Dragan Stojković Piksi posle dodele Zlatne lopte pojasnio sve, otkrio i šta kamere nisu snimile

Na svečanoj ceremoniji u pariskom Teatru Šatele, Zlatna lopta pripala je Usmanu Dembeleu. Njegov glavni konkurent, Lamin Jamal, morao je da se zadovolji nagradom za najboljeg mladog igrača, dok je treće mesto pripalo Vitinji. Za najboljeg trenera proglašen je Luis Enrike, a najviše priznanja prikupili su fudbaleri Pari Sen Žermena, koji je istovremeno proglašen za najbolji klub na svetu. Pored brojnih zvanica iz sveta fudbala, na poziv UEFA spektaklu u Parizu prisustvovao je i selektor naše reprezentacije Dragan Stojković.

24. 09. 2025. u 16:10

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!