POJAVILI SE NOVI DETALJI FRKE U BEOGRADU! Otkriveno u kakvom je stanju pretučeni Mohamed Z. (34)
Navijač Seltika Muhamed Z. (34) pretrpeo je lake telesne povrede nakon što je napadnut u utorak veče u centru Beograda u jednom kafiću.
Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde i Seltika u sredu veče (21.00, RTS 1, Arena 1 premijum) igraju meč 1. kola Lige Evrope, pa je zbog toga veliki broj navijača škotskog tima stigao u Beograd. Jednu grupicu gostujućih simpatizera u utorak veče, nažalost, napala je grupa maskiranih osoba, a jedan strani državljanin je zbog povreda koje je zadobio završio u Urgentnom centru.
Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli mediji, strani državljanin Muhamed Z. (34) prevezen je u Urgentni centar, gde su mu ustanovljene lake telesne povrede. Navodno, on je u policiji izjavio da je bio sa prijateljima, takođe navijačima, u jednom kafiću u centru Beograda (Zmaj Jovina ulica) i da ih je potom iznenada napala grupa maskiranih muškaraca.
Policija je odmah izašla na lice mesta i po nalogu Tužilaštva trenutno se radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja, kao i identifikaciji napadača.
