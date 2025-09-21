Fudbal

SELTIK U HAOSU! Trijumf pred dolazak u Beograd na megdan Zvezdu - u senci velikih problema!

Новости онлине

21. 09. 2025. u 18:49

Crvena zvezda i Seltik u sredu igraju meč 1. kola Lige Evrope, a pred tu utakmicu više je nego burno u gigantu iz Glazgova.

СЕЛТИК У ХАОСУ! Тријумф пред долазак у Београд на мегдан Звезду - у сенци великих проблема!

FOTO: Tanjug/AP

Jer, iako se (ponovo) ređaju trijumfi, navijači su vrlo nezadovoljni.

Tako su danas, u pobedi Seltika nad Partik Tistlom sa 0:4 u četvrtfinalu Škotskog Liga kupa, "osuli drvlje i kamenje" na čelnike kluba, želeći njihove ostavke.

Razlog je, naravno, to što je autsajder (Kairat) sprečio "kelte" da odu u Ligu šampiona, pa ni solidan start u prvenstvu (deoba prvog mesta posle pet kola), ni ovaj Kup-uspeh nisu umirili strasti.

Navijači Seltika / FOTO: Tanjug/AP

Uz povike "Uprava, odlazi!", navijači čuvenog škotskog kluba nisu se smirivali ovog vikenda, posle kog i njima i ekipi sledi dolazak na Marakanu.

A što se tiče samog meča, evo najzanimljivijih detalja:

  • Sebastijan Tunekti postigao je svoj prvi gol za Seltik (u 46. minutu, asistencija Keleči Ieanačo), što je značajno i za mladog krilnog igrača, ali i za rotaciju pred evropski izazov;
  • Bendžamin Nigren je asistirao kod prva dva gola (Hjun-Džun Jang u 26. i Lijam Skals u 28. minutu), dokazavši da je jedan od kreativnijih među "keltima";
  • Luk Mekauan, koji je ušao kao rezerva, postigao je četvrti gol u 79. minutu, čime je dodatno podigao samopouzdanje ekipe Brendana Rodžersa, koji može komotno da rotira igrače bez pada kvaliteta, a to je ključno za "upravljanje umorom" pred utakmicu Lige Evrope;

Luk Mekauen, fudbaler Seltika / FOTO: Tanjug/AP

  • I, konačno, Kieran Tirni odigrao je ceo meč, a to je pozitivan znak za njegovu kondiciju nakon povreda, i može biti važan faktor u defanzivi protiv Crvene zvezde;

Utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu, uz prenos uživo na portalu "Novosti".

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)