SELTIK U HAOSU! Trijumf pred dolazak u Beograd na megdan Zvezdu - u senci velikih problema!
Crvena zvezda i Seltik u sredu igraju meč 1. kola Lige Evrope, a pred tu utakmicu više je nego burno u gigantu iz Glazgova.
Jer, iako se (ponovo) ređaju trijumfi, navijači su vrlo nezadovoljni.
Tako su danas, u pobedi Seltika nad Partik Tistlom sa 0:4 u četvrtfinalu Škotskog Liga kupa, "osuli drvlje i kamenje" na čelnike kluba, želeći njihove ostavke.
Razlog je, naravno, to što je autsajder (Kairat) sprečio "kelte" da odu u Ligu šampiona, pa ni solidan start u prvenstvu (deoba prvog mesta posle pet kola), ni ovaj Kup-uspeh nisu umirili strasti.
Uz povike "Uprava, odlazi!", navijači čuvenog škotskog kluba nisu se smirivali ovog vikenda, posle kog i njima i ekipi sledi dolazak na Marakanu.
A što se tiče samog meča, evo najzanimljivijih detalja:
- Sebastijan Tunekti postigao je svoj prvi gol za Seltik (u 46. minutu, asistencija Keleči Ieanačo), što je značajno i za mladog krilnog igrača, ali i za rotaciju pred evropski izazov;
- Bendžamin Nigren je asistirao kod prva dva gola (Hjun-Džun Jang u 26. i Lijam Skals u 28. minutu), dokazavši da je jedan od kreativnijih među "keltima";
- Luk Mekauan, koji je ušao kao rezerva, postigao je četvrti gol u 79. minutu, čime je dodatno podigao samopouzdanje ekipe Brendana Rodžersa, koji može komotno da rotira igrače bez pada kvaliteta, a to je ključno za "upravljanje umorom" pred utakmicu Lige Evrope;
- I, konačno, Kieran Tirni odigrao je ceo meč, a to je pozitivan znak za njegovu kondiciju nakon povreda, i može biti važan faktor u defanzivi protiv Crvene zvezde;
Utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu, uz prenos uživo na portalu "Novosti".
