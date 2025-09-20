Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

20. 09. 2025. u 15:35

Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Naime, Stanković ne samo da je diskvalifikovan sa pet narednih utakmica, što u Ruskoj Premijer ligi (RPL), što u Kupu Rusije, već mu preti otkaz.

Ruski portal "Šampionat" je preneo sledeću vest:

"Uprava Spartaka planira da otpusti Stankovića!

Prema rečima Andreja Pankova, upravni odbor i generalni direktor Oleg Mališev naginju ka otkazu Dejanu u narednim nedeljama. Konačna odluka još nije doneta, ali skoro svi ključni članovi kluba su sve više uvereni u potrebu za promenom trenera.

Sportski direktor kluba, Fransis Kahigao, trenutno se protivi ostavci, jer nema kandidata spremnog da zameni Stankovića. Ali, sam Kahigao je na odmoru, što komplikuje komunikaciju".

Inače, bivši srpski reprezentativac je juče sankcionisan sa mesec dana "udaljavanja" iz ruskog fudbala zbog vređanja sudije tokom utakmice protiv Dinama i "višestrukog nepristojnog ponašanja".

Mediji iz Ruske Federacije ističu da je srpski stručnjak na meču sa gradskim rivalom na dva različita jezika poručio glavnom arbitru "kučko!", a Rusi takve uvrede onima koji dele pravdu - ne praštaju.

Fudbalsko prvenstvo Rusije - tabela koja ne ide Stankoviću na ruku 

Posle osam odigranih kola, Stankovićev Spartak je tek osmi, sa 12 bodova i negativnom gol-razlikom, 12:13.

Svakako, Srbinu ne ide u korist priznanje analize suđenja koja kaže da je najviše grešaka u ovom šampionatu baš dosuđeno moskovskim crveno-belima, ali... tabela je neumoljiva, jer ona "gleda" samo bodove, a ne greške "ljudi u crnom".

Na vrhu tabele je senzacionalni osvajač titule izu prošle sezone, Krasnodar, sa 19 bodova, prate ga najveće iznenađenje ovog šampionata, Baltika, sa 16, koliko ima i moskovska Lokomotiva. Četvrti je CSKA Moskva sa 15, a potom slede Rubin sa 14, Zenit sa 13, te Krila Sovjetov sa istim bodovnim učinkom kao Stankovićeva ekipom, ali za nijansu boljom gol-razlikom.

