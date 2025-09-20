"GROBARI" GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Vladan Milojević rekao za Partizan nakon što je Zvezda pobedila u 177. večitom derbiju!
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a trener crveno-belih Vladan Milojević na sebi svojstven način je prokomentarisao taj prvenstveni susret i pre nego što je došao na konferenciju za štampu.
Upitan od strane reporterke TV Arena sport za istorijski podvig koji je Zvezda ostvarila, najpre nije želeo mnogo da priča na tu temu.
- Ne bavim se statistikom, ali je lepo čuti. Kao što sam i rekao pre meča, Partizan je dobra ekipa. Mi smo imali dobar plan u 1. poluvremenu, mogli smo da damo još neki gol i rešimo pitanje pobednika, a onda smo u drugom primili i... Možda smo se potom više orijentisali da sačuvamo 2:1, nego da damo treći gol. A imali smo dve fenomenalne šanse da postignemo i taj treći... Pa opet, svaka pobeda na ovom stadionu je uvek lepa i čestitao bih igračima, mislim da je pobeda bila zaslužena.
Izmena levog beka na poluvremenu mnoge je iznenadila.
- Tiknizjan? Bila je to izmena taktičke prirode. Imao je žuti karton, a imao je i dosta problema sa Sekom na toj poziciji. Hteli smo da ... Znate, ipak je ovo derbi. Rekli smo, uvek može da bude nepromišljenih situacija... a mi smo hteli da smanjimo rizik.
A na kraju, velika pohvala za Partizan!
Iako u sredu sledi meč sa Seltikom u Ligi Evrope, nije hteo Milojević da derbi naziva "zaletom" za taj susret sa Škotima:
- Znate, ovo je bila prava evropska utakmica. Nije slučajno što Partizan igra dobro od starta prvenstva, mi smo im naneli, čini mi se, prvi poraz. Bila je dinamična utakmica, siguran sam da je publika uživala - zaključio je Milojević u izjavi za TV Arena sport.
Potom - konferencija. Ništa manje zanimljiva!
- Mislim da je zaslužena pobeda. Imali smo dobar plan u prvom poluvremenu, gde smo dominirali i Partizan nam nije pravio probleme. Međutim, sigurno da su promene i u formaciji i u sastavu rivala dovele do toga da Partizan ima prednost u posedu, pa smo im to prepustili i čekali priliku da ih ugrozimo, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde posle pobede protiv Partizana u Humskoj u 177. večitom derbiju.
- Sve u svemu, mislim da je bila dobra utakmica, pravi derbi, prava evropska utakmica, sa šansama na obe strane. Čestitam mojim igračima i našim divnim navijačima, a uvek je lepo pobediti večitog rivala na njegovom terenu - istakao je on.
Zvezda je pred 26.254 navijača u Humskoj pobedila Partizan kao gost u dva vezana derbija prvi put posle 54 godine. Za to je večeras jedan od najzaslužnijih bio rezervista Nemanja Radonjić.
Zvezdu u sredu očekuje utakmica kod kuće protiv Seltika.
- Ligu Evrope krećemo protiv Seltika, nadam se da ćemo pred našim navijačima odigrati dobro u sredu, ali opet, morate da dobijate i u domaćem prvenstvu i da pobedite Partizan. Ne sumnjam da će naši navijači doći da podrže momke, jer nam dolazi ekipa koja je nivoa Lige šampiona, igrali su kvalifikacije kao i mi, prošle godine su igrali u grupnoj fazi - zaključio je Milojević.
