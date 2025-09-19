TSC MISLI NA BUDUĆNOST: Talentovani Stefan Mladenović produžio ugovor sa članom Superlige Srbije
TSC misli na budućnost. Najbolja potvrda za to je novi ugovor koji je dobio mladi fudbaler Stefan Mladenović.
Ovaj 18-godišnjak će u klubu iz Bačke Topole ostati do leta 2028. godine.
- Na obostrano zadovoljstvo, naš mladi perspektivni fudbaler Stefan Mladenović, koji je član i U 19 reprezentacije Srbije, produžio je ugovor sa našim klubom do leta 2028. godine. Čestitamo! - piše na Istagramu TSC-a.
Mladenović je igrao na svih dosadašnjih osam mečeva u Superligi Srbije, ali još uvek nije uspeo da se upiše u strelce.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSI BEZ MILOSTI PREMA STANKOVIĆU: Srpski trener suspendovan mesec dana
19. 09. 2025. u 16:33
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
18. 09. 2025. u 21:55
ŠTA IM BI? Albanci povukli šokantan potez pred meč sa Srbijom
19. 09. 2025. u 11:47
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)