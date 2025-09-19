Fudbal

TSC MISLI NA BUDUĆNOST: Talentovani Stefan Mladenović produžio ugovor sa članom Superlige Srbije

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 17:14

TSC misli na budućnost. Najbolja potvrda za to je novi ugovor koji je dobio mladi fudbaler Stefan Mladenović.

FOTO: Privatna arhiva

Ovaj 18-godišnjak će u klubu iz Bačke Topole ostati do leta 2028. godine.

- Na obostrano zadovoljstvo, naš mladi perspektivni fudbaler Stefan Mladenović, koji je član i U 19 reprezentacije Srbije, produžio je ugovor sa našim klubom do leta 2028. godine. Čestitamo! - piše na Istagramu TSC-a.

Mladenović je igrao na svih dosadašnjih osam mečeva u Superligi Srbije, ali još uvek nije uspeo da se upiše u strelce.

