PRAVO NIOTKUDA! Miroslav Raduljica potpisao za srpski klub, ali ne košarkaški
Miroslav Raduljica je novi fudbaler FK Železničar Inđija.
Naš proslavljeni košarkaš potpisao je ugovor sa klubom do kraja godine, i zadužio dres sa brojem 21. Ovim potezom Raduljica nastavlja svoju sportsku karijeru, ali na fudbalskom terenu.
Dolaskom Raduljice, Železničar je nadomestio nedostatak napadača koji se pojavio transferom Nikole Komazeca u Slobodu iz Tuzle.
Ono što je najbitnija informacije od svega jeste da će sva mesečna primanja koja mu po ugovoru sleduju do kraja sezone Raduljica donirati Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“. Takođe, sav prihod od prodaje dresova sa prezimenom Miroslava Raduljice biće uplaćen organizaciji „Srbi za Srbe“.
Raduljica je registrovan za takmičenje i imaće pravo nastupa u prvenstvenim i kup mečevima. Zadužio je dres sa brojem 21, a pravo nastupa imaće od naredne nedelje, od 7. kola Srpske lige Vojvodina, kada Železničar na Sportskom centru Leje dočekuje ekipu Sloge iz Čonoplje.
Nakon potpisivanja ugovora u prostorijama kluba, Miroslav Raduljica izjavio je da je srećan što će imati priliku da nastavi svoju sportsku karijeru, kao i da se raduje debitantskoj utakmici u plavo-belom dresu sa brojem 21, koji je izabrao iz posebnog, jako emotivnog razloga. Iznad svega je apostrofirao filantropsku notu sportske saradnje između Železničara i njega i istakao organizaciju „Srbi za Srbe“ kao kredibilnu i onoj kojoj bi uvek poklonio poverenje.
- Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem deo tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji “Srbi za Srbe” koja radi velike i značajne stvari za naš narod. Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i verujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprineti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja“, rekao je Raduljica za klupski sajt.
