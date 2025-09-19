ŠTA IM BI? Albanci povukli šokantan potez pred meč sa Srbijom

RADIKALAN potez!

FOTO: Profimedia

Naime, Fudbalski savez Albanije (FSHF) naložio je igračima apsolutnu tišinu pred meč godine sa Srbijom u Leskovcu (11. oktobar, 20.45).

Utakmica na "Dubočici" gotovo sigurno odlučiće ko će u baraž iz K kvalifikacione grupe, a "orlovi" bi pobedom prebrinuli sve brige.

Inače, ovaj duel ima poseban značaj zbog političkih tenzija između dve zemlje, ali i situacije od pre 11 godina kada je Albanija naknadno dobila meč službenim rezultatom (3:0) zbog nereda nakon pojavljivanja drona sa zastavom "Velike Albanije" na stadionu Partizana.

Albanski mediji dižu tenziju i pred ovu utakmicu, ali iz reprezentacije stiže potpuno drugačije raspoloženje baš iz tog razloga. FSHF je preduzeo mere znatno ranije i pobrinuo se da fudbaleri ne daju nikakve izjave o utakmici u Leskovcu. Albanskim reprezentativcima je saopšteno da izbegavaju intervjue, a ako ih i daju, strogo im je zabranjeno da govore o nacionalnom timu i meču sa Srbijom.

FOTO: EPA

Mediji iz tamošnje zemlje navode da je ovakva odluka doneta kako se situacija ne bi dodatno zaoštrila jer emocije često navedu fudbalere da daju izjave sa patriotskim nabojem, što bi naša strana mogla shvatiti kao provokaciju. Istovremeno, FSHF je taj koji često promoviše ideju da fudbal ne treba mešati sa politikom, pogotovo jer će Albanija zajedno sa Srbijom organizovati Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine 2027. godine, što je u suprotnosti sa odlukom da se fudbalerima uskrati pravo na izražavanje.

Ovo nije prvi put da se FSHF plaši utakmice sa Srbijom. Pre samo nekoliko meseci, kada se meč igrao u Tirani, "izmišljen" je novi način prodaje ulaznica. Kreiran je link preko kojeg su se zainteresovani prvo prijavljivali, a zatim su birani oni koji su stekli pravo na kupovinu karte.

To je izazvalo veliko nezadovoljstvo, pa su na utakmici protiv Srbije izostali navijači iz grupe "Tifozat Kuqezi", kao i druge navijačke grupe koje su pratile Albaniju gde god da je igrala. Takođe, na meču protiv Letonije zatvorena je tribina iza gola, upravo u sektorima gde se nalaze "ultrasi".

Nakon utakmice protiv Letonije, većina pitanja upućenih fudbalerima odnosila se na predstojeći meč sa Srbijom. Mnogi od njih su izjavili da će to biti samo fudbalska utakmica, izbegavajući komentare o mogućim neredima ili provokacijama.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja