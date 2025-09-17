Fudbal

IZDAJA KAKVA SE NE PAMTI! Ukrajinci uhapsili legendarnog golmana i sada mu sledi pakao

17. 09. 2025. u 10:45

Bivši golman Dinama iz Kijeva i Šahtjora iz Donjecka, Artur Rudko, našao se u centru skandala – priveden je prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice Ukrajine, a prema nezvaničnim informacijama sada prolazi vojnu obuku i mogao bi biti poslat na front.

Foto: Profimedia

Ukrajinski mediji prenose da je 33-godišnji golman Artur Rudko pokušao da napusti zemlju, iako je od marta 2022. u toku ratni sukob sa Rusijom.

Navodno, Rudko je početkom septembra uhvaćen u pokušaju bekstva preko ukrajinsko-moldavske granice, zajedno sa još trojicom muškaraca i jednim četvorogodišnjim detetom.

Prema zvaničnim informacijama Državne granične službe Ukrajine, svaki od muškaraca platio je polovinu od ukupno 8.000 dolara za ilegalni prelazak. Grupa je privedena u Pridnjestrovskom kraju.

Nezvanično se saznaje da Rudko trenutno prolazi osnovnu vojnu obuku u centru Oružanih snaga Ukrajine, nakon čega bi mogao biti raspoređen na front.

Vest je izazvala burne reakcije, a bivši napadač Dinama Artem Milevski ironično je komentarisao na Telegramu: „Je.. ga, tek sam saznao. Kakav mozak!“

Rudko je tokom karijere branio za Dinamo Kijev, Hoverlu, Šahtjor Donjeck, Metalist, Leh Poznanj, kiparski Pafos i Černomorec. U Ligi šampiona debitovao je 2016. godine protiv Bešiktaša. Bio je član mladih selekcija Ukrajine.

