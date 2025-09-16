POZNATI DETALJI: Evo kako je preminuo Dejan Milovanović
LOŠE vesti stigle su danas iz Beograda. Bivši kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je u 42. godini. Poznato je kako se dogodio ovaj tragičan slučaj.
Nekadašnjem vezisti crveno-belih je pozlilo u utorak popodne tokom utakmice veterana FK Zvezdara i PKB-a.
Kada je trebalo da izvede korner, izgubio je svest i srušio se na travu. Lekari su se borili za njegov život, ali je srce prestalo da kuca.
Neverovatno zvuči podatak da je na isti način preminuo njegov otac, Đrođe Milovanović.đ
Popularni "Deksa" je najveći trag ostavio je nastupajući za Zvezdu čiji je bio kapiten. Ukupno je za klub sa "Marakane" odigrao 230 utakmica i postigao 48 golova.
