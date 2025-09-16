UŽASNE VESTI: Umro Dejan Milovanović, bivši fudbaler Crvene zvezde!

UŽASNE vesti! Preminuo je poznati srpski fudbaler i bivši igrač Crvene zvezde, Dejan Milovanović.

FOTO: N. Skenderija

On je preminuo dok je igrao utakmicu u Ligi veterana između Zvezdare i PKB-a.

Saopštenje lige prenosimo u celosti:

- Poštovani predstavnici klubova,

Pre nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK Zvezdara.

Iz tog razloga, sledeće (vanredno) kolo koje je trebalo da se odigra 18.09. bice odloženo.

Liga veterana - stoji u saopštenju.

Milovanović je na pomenutoj utakmici, koja je počela danas u 18 časova, postigao gol u 7. minutu. Nešto kasnije, kada je trebalo da izvede korner, izgubio je svest i srušio se na travu. Lekari su se borili za njegov život, ali je srce prestalo da kuca.

Dejan Milovanović je imao 41 godinu, u karijeri je igrao u dva navrata za Crvenu zvezdu, zatim Lens, Panionios i Voždovac.

Najveći trag ostavio je nastupajući za crveno-bele čiji je bio kapiten. Ukupno je za klub sa "Marakane" odigrao 230 utakmica i postigao 48 golova.

Za reprezentaciju Srbije je nastupio dva puta.