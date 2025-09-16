UŽASNE VESTI: Umro Dejan Milovanović, bivši fudbaler Crvene zvezde!
UŽASNE vesti! Preminuo je poznati srpski fudbaler i bivši igrač Crvene zvezde, Dejan Milovanović.
On je preminuo dok je igrao utakmicu u Ligi veterana između Zvezdare i PKB-a.
Saopštenje lige prenosimo u celosti:
- Poštovani predstavnici klubova,
Pre nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK Zvezdara.
Iz tog razloga, sledeće (vanredno) kolo koje je trebalo da se odigra 18.09. bice odloženo.
Liga veterana - stoji u saopštenju.
Milovanović je na pomenutoj utakmici, koja je počela danas u 18 časova, postigao gol u 7. minutu. Nešto kasnije, kada je trebalo da izvede korner, izgubio je svest i srušio se na travu. Lekari su se borili za njegov život, ali je srce prestalo da kuca.
Dejan Milovanović je imao 41 godinu, u karijeri je igrao u dva navrata za Crvenu zvezdu, zatim Lens, Panionios i Voždovac.
Najveći trag ostavio je nastupajući za crveno-bele čiji je bio kapiten. Ukupno je za klub sa "Marakane" odigrao 230 utakmica i postigao 48 golova.
Za reprezentaciju Srbije je nastupio dva puta.
