LIONEL MESI SE OBRUKAO KAO NIKADA! Hrvat obrukao fudbalsku legendu
FUDBALERI Intera iz Majamija koje predvodi Lionel Mesi doživeli su težak poraz na gostovanju Šarlotu (3:0) u okviru MLS lige.
Glavni tragičar na meču bio je upravo legendarni Argentinac kome je hrvatrski golman Kristijan Kahlina zaustavio "panenku" na startu meča.
Mesi je imao priliku da postigne gol u 32. minutu, pri rezultatu 0:0, ali je Kahlina pročitao njegovu nameru. Umesto da "padne", hrvatski golman ostao je na sredini, loptu lagano odbio uvis i zatim uhvatio bez bilo kakvih problema.
