MILOJEVIĆ ZOVE NAVIJAČE NA "MARAKANU": Voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže

CRVENA zvezda u nedelju igra u 8. kolu Superlige Srbije protiv pančevačkog Železničara. Očekivanja pred meč izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović

On se najpre dotakao odlaska Šerifa Endijaja koji karijeru nastavlja u Turskoj, u ekipi Samsuna.

- Sigurno je odlazak Šerifa, meni kao treneru koji je sa njim dugo sarađivao teško pao. Svestan sam da je to neminovno u današnjem fudbalu. Sa druge strane mogu da kažem da je on jedan igrač koji je veliki profesionalac, kako na terenu, tako i van terena. Ćutao je, radio je, mislim da je mnogo pomogao i u svakom slučaju mu želim sve najbolje u nastavku karijere - rekao je Milojević.

Dobra vest za trofejnog stručnjaka je što su se igrači koji su nastupali u reprezentacijama vratili bez povreda.

- Zdravi su, danas ćemo ih sve imati na okupu, tako da nemamo neke veće probleme. Prema trenutnim informacijama, svi su zdravi.

Sve zvezdaše može da raduje da oporavak Radeta Krunića dobro napreduje.

- Mislim da ide u dobrom pravcu. Tu sam optimista, što se tiče prvih procena činilo se da je duža pauza u pitanju, ali sve su češće indikacije da postoji mogućnost da se ranije vrati na teren. Svakako jako je nezgodna povreda, na teškom mestu gde treba dosta vremena da prođe da se zaleči. Nadam se da će ubrzo početi da trči, a videćemo kada će moći da odradi kompletan trening.

Železničar ove sezone pod vođstvom Radomira Kokovića igra veoma dobro.

- Mogu da kažem za Železničar da je jedna od najstabilnijih ekipa što se tiče prvenstva od početka. Sigurno dolaskom gospodina Kokovića, su uspostavili sistem, tačno znaju ko šta radi, imaju svoju filozofiju. Tu se vidi i potpis trenera od početka priprema. Dobar spoj mladih i iskusnih igrača, tako da nije to za mene iznenađenje. Nalaze se na visokom mestu na tabeli i sigurno protivnik koji teži da nametne svoj stil i igru, sa dosta brzih igrača i sistemom igre. Ima igrača na koje treba obratiti pažnju i svakako se moramo dobro spremiti.

Pohvalno je govorio o kolegi Kokoviću.

- Jedan izuzetno dobar i mlad trener, sa jasnom filozofijom i sistemom u kojem želi da igra, a to se i vidi na terenu. Sigurno spada u plejadu mladih trenera, koji će u budućnosti predstavljati pravo zlato za srpski fudbal.

U narednom kolu igra se večiti derbi, ali Milojević ističe da je ekipa fokusirana isključivo na Železničar.

- Razmišljamo samo o ovoj utakmici, mislimo o nama, a ne o protivniku. U ovom momentu smo fokusirani na utakmicu protiv Železničara, jer dolazi nam izuzetno kvalitetan protivnik, imamo vremena do derbija.

Ulaz na stadion "Rajko Mitić" biće besplatan pošto se slavi 62. rođendan "Marakane".

- Uvek je lepo kada se obeležavaju jubileji, voleo bih da navijači dođu u što većem broju, da nas podrže, da proslavimo na što lepši način.

Za kraj je pričao o mladim igračima koji nastupaju za prvi tim crveno-belih.

- Ispratio sam, kao što pratim i sve ostale naše reprezentativce. Čestitam im u svakom slučaju, vidi se i drago mi je što pružaju dobre partije, to im je i dužnost, kako igrački, tako i po ponašanju. Sve su to talentovani i dobri igrači. Mislim da imamo svetlu budućnost što se tiče te generacije - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Železničar igra se u nedelju od 17 časova.

