Fudbal

SADA JE SVE JASNO! Poznato kada će se igrati "večiti derbi" Partizan - Zvezda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2025. u 18:32

DOSTA se danas govorilo o "večitom derbiju", tačnije o terminu odigravanja istog.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Познато када ће се играти вечити дерби Партизан - Звезда

FOTO: M. Vukadinović

Postojali su nagoveštaji da bi moglo da dođe do odlaganja, ali to se neće dogoditi. 

Kako prenosi "Mocart sport" Partizan i Crvena zvezda igraće u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu crno-belih. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Zbog organizovanja Vojne parade na ulicama Beograda, bilo je pitanje da li će dva tako velika događaja moći da se održe istog dana, ali su u kancelariji Superlige dobili saglasnost policije da je u stanju da bez problema sve drži pod kontorlom, pa će izabranici Srđana Blagojevića i Vladana Milojevića na teren kako je planirano.

Postojala je mogućnost da se derbi odigra dan ranije, ali ipak neće biti promena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pre toga će crno-beli gostovati Spartaku, a crveno-beli sačekati Železničar. Oba meča na programu su u nedelju.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 29

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

12. 09. 2025. u 18:21 >> 18:22

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!