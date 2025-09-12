SADA JE SVE JASNO! Poznato kada će se igrati "večiti derbi" Partizan - Zvezda
DOSTA se danas govorilo o "večitom derbiju", tačnije o terminu odigravanja istog.
Postojali su nagoveštaji da bi moglo da dođe do odlaganja, ali to se neće dogoditi.
Kako prenosi "Mocart sport" Partizan i Crvena zvezda igraće u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu crno-belih.
Zbog organizovanja Vojne parade na ulicama Beograda, bilo je pitanje da li će dva tako velika događaja moći da se održe istog dana, ali su u kancelariji Superlige dobili saglasnost policije da je u stanju da bez problema sve drži pod kontorlom, pa će izabranici Srđana Blagojevića i Vladana Milojevića na teren kako je planirano.
Postojala je mogućnost da se derbi odigra dan ranije, ali ipak neće biti promena.
Pre toga će crno-beli gostovati Spartaku, a crveno-beli sačekati Železničar. Oba meča na programu su u nedelju.
