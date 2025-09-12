Fudbal

HRVAT SAD DRUGAČIJE PRIČA O SRBINU: Dušan Vlahović nikada nije bio u boljoj formi!

Časlav Vuković

12. 09. 2025. u 16:45

DUŠAN Vlahović je u prve dve utakmice za Juventus ulazio sa klupe, ali je uprkos tome postigao dva gola. O Srbinu je govorio trener "stare dame" Igor Tudor.

ХРВАТ САД ДРУГАЧИЈЕ ПРИЧА О СРБИНУ: Душан Влаховић никада није био у бољој форми!

Foto: EPA-EFE/STRINGER

Hrvatski stručnjak je istakao da reprezentativac naše zemlje nikad nije bio u boljoj formi nego na startu ove sezone.

- Nikada nije bio u boljoj formi! Postigao je gol za reprezentaciju, radi odlično na treninzima i saigrači ga izuzetno poštuju. Stvari ne mogu povoljnije da se razvijaju po njega - rekao je Tudor na konferenciji za medije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Vlahović će priliku da nastavi golgeteski niz imati u subotu na utakmici protiv Intera koja počinje u 18 časova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 29

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

12. 09. 2025. u 18:21 >> 18:22

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA