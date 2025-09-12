HRVAT SAD DRUGAČIJE PRIČA O SRBINU: Dušan Vlahović nikada nije bio u boljoj formi!
DUŠAN Vlahović je u prve dve utakmice za Juventus ulazio sa klupe, ali je uprkos tome postigao dva gola. O Srbinu je govorio trener "stare dame" Igor Tudor.
Hrvatski stručnjak je istakao da reprezentativac naše zemlje nikad nije bio u boljoj formi nego na startu ove sezone.
- Nikada nije bio u boljoj formi! Postigao je gol za reprezentaciju, radi odlično na treninzima i saigrači ga izuzetno poštuju. Stvari ne mogu povoljnije da se razvijaju po njega - rekao je Tudor na konferenciji za medije.
Vlahović će priliku da nastavi golgeteski niz imati u subotu na utakmici protiv Intera koja počinje u 18 časova.
