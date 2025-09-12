HRVAT SAD DRUGAČIJE PRIČA O SRBINU: Dušan Vlahović nikada nije bio u boljoj formi!

DUŠAN Vlahović je u prve dve utakmice za Juventus ulazio sa klupe, ali je uprkos tome postigao dva gola. O Srbinu je govorio trener "stare dame" Igor Tudor.

Foto: EPA-EFE/STRINGER

Hrvatski stručnjak je istakao da reprezentativac naše zemlje nikad nije bio u boljoj formi nego na startu ove sezone.

- Nikada nije bio u boljoj formi! Postigao je gol za reprezentaciju, radi odlično na treninzima i saigrači ga izuzetno poštuju. Stvari ne mogu povoljnije da se razvijaju po njega - rekao je Tudor na konferenciji za medije.

🗣️ Tudor on Vlahović:



"He’s never been in better form. He’s scoring for the national team, working hard in training, and is well-liked by his teammates. Things couldn’t be going any better for him." pic.twitter.com/2rpOfZzvDv — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 12, 2025

Vlahović će priliku da nastavi golgeteski niz imati u subotu na utakmici protiv Intera koja počinje u 18 časova.

