"SRBIJA JE PREGAŽENA"! Engleski mediji o petardi na Balkanu

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: M. Vukadinović

Prednost Engleskoj doneo je Hari Kejn golom u 33. minutu, a vođstvo je uvećao Noni Madueke pogotkom dva minuta kasnije.

Treći gol za Englesku postigao je Ezri Konsa u 52. minutu, a četvrti Mark Gehi u 75. minutu. Konačan rezultat postavio je Markus Rašford golom iz penala u 90. minutu.

Engleski mediji su ponovo u sjajnom raspoloženju posle još jedne dobre utakmice njihovih ljubimaca.

"Tri lava su odučili Srbe na njihovom terenu. Utakmica koja je trebalo da bude najteži test pretvorila se u čas fudbala. Vratili smo Srbe u školu sa kombinovanom postavom", piše Dejli mejl.

"Na najvećem stadionu na Balkanu, Engleska je dominirala u svakom segmentu igre. Nije bila potrebna ni najbolja postava – Srbija je bila pregažena, i to u sopstvenom dvorištu", navodi se u Gardijanu.

Podsetimo, ovo je najteži poraz Dragana Stojkovića Piksija na klupi reprezentacije Srbije i to protiv istog protivnika sa Evropskog prvenstva od pre godinu dana.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)