"SRBIJA JE PREGAŽENA"! Engleski mediji o petardi na Balkanu
Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Prednost Engleskoj doneo je Hari Kejn golom u 33. minutu, a vođstvo je uvećao Noni Madueke pogotkom dva minuta kasnije.
Treći gol za Englesku postigao je Ezri Konsa u 52. minutu, a četvrti Mark Gehi u 75. minutu. Konačan rezultat postavio je Markus Rašford golom iz penala u 90. minutu.
Engleski mediji su ponovo u sjajnom raspoloženju posle još jedne dobre utakmice njihovih ljubimaca.
"Tri lava su odučili Srbe na njihovom terenu. Utakmica koja je trebalo da bude najteži test pretvorila se u čas fudbala. Vratili smo Srbe u školu sa kombinovanom postavom", piše Dejli mejl.
"Na najvećem stadionu na Balkanu, Engleska je dominirala u svakom segmentu igre. Nije bila potrebna ni najbolja postava – Srbija je bila pregažena, i to u sopstvenom dvorištu", navodi se u Gardijanu.
Podsetimo, ovo je najteži poraz Dragana Stojkovića Piksija na klupi reprezentacije Srbije i to protiv istog protivnika sa Evropskog prvenstva od pre godinu dana.
