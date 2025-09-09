KAKAV GOL! Ovako je Engleska povela protiv Srbije na Marakani (VIDEO)
SRBIJA i Engleska igraju na "Marakani" utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a gosti su postigli prvi gol na utakmici.
Igrao se 33. minut kad je Hari Kejn savladao Đorđa Petrovića i tako utišao tribine najveće stadiona u našoj zemlji.
Napadač minhenskog Bajerna je bio najviši u skoku posle centaršuta Deklana Rajsa iz kornera i glavom je zatresao mrežu "orlova".
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Podsetimo, utakmicu Srbija - Engleska možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
