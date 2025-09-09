Fudbal

KAKAV GOL! Ovako je Engleska povela protiv Srbije na Marakani (VIDEO)

Časlav Vuković

09. 09. 2025. u 21:21

SRBIJA i Engleska igraju na "Marakani" utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a gosti su postigli prvi gol na utakmici.

КАКАВ ГОЛ! Овако је Енглеска повела против Србије на Маракани (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 33. minut kad je Hari Kejn savladao Đorđa Petrovića i tako utišao tribine najveće stadiona u našoj zemlji.

Napadač minhenskog Bajerna je bio najviši u skoku posle centaršuta Deklana Rajsa iz kornera i glavom je zatresao mrežu "orlova".

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Podsetimo, utakmicu Srbija - Engleska možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!
Fudbal

15 10

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.

09. 09. 2025. u 22:37 >> 22:38

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 27

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

09. 09. 2025. u 17:29 >> 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA