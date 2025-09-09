SRBIN U ČUDU! Zemljotres usred konferencije nakon meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Danske savladali su Grčku sa 3:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a nakon toga je usledila jedna scena koju niko nije očekivao.

Profimedia

Srpski trener na klupi Grčke Ivan Jovanović se posle meča pojavio na konferenciji kako bi objasnio razloge ubedljivog poraza, a onda se dogodilo nešto neviđeno.

Odjednom je sve počelo da se ljulja. Jovanović je bio u čudu i svima je bilo veoma neprijatno. Zemljotres je trajao nekoliko sekundi.

Kada je sve prošlo, Srbin je preuzeo odgovornost za poraz.

- Sve je danas bilo pogrešno, počev od moje pripreme za utakmicu - poručio je kratko Jovanović.