SRBIN U ČUDU! Zemljotres usred konferencije nakon meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
Fudbaleri Danske savladali su Grčku sa 3:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a nakon toga je usledila jedna scena koju niko nije očekivao.
Srpski trener na klupi Grčke Ivan Jovanović se posle meča pojavio na konferenciji kako bi objasnio razloge ubedljivog poraza, a onda se dogodilo nešto neviđeno.
Odjednom je sve počelo da se ljulja. Jovanović je bio u čudu i svima je bilo veoma neprijatno. Zemljotres je trajao nekoliko sekundi.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Kada je sve prošlo, Srbin je preuzeo odgovornost za poraz.
- Sve je danas bilo pogrešno, počev od moje pripreme za utakmicu - poručio je kratko Jovanović.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)