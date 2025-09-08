BALKANSKI DERBI PRIPAO "KOCKASTIMA": Hrvatska deklasirala Crnu Goru u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Hrvatske savladali su ubedljivo Crnu Goru (4:0), u meču L grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Ovo je bio prvi međusobni okršaj ove dve reprezentacije u istoriji.

Kristijan Jakić u 35. minutu doneo prednost Hrvatskoj, a sa 1:0 se otišlo na poluvreme, međutim u finišu prvog dela Bulatović dobija crveni karton i Crna Gora ostaje sa igračem manje.

Do kraja meča redom se se upisivali Andrej Kramarić u 51. minutu, potom autogol Edvina Kuča u 86. a onda i pogodak Ivana Perišića u drugom minutu nadoknade.

